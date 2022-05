Mindelheim

Maria-Ward-Kloster ist eine Herausforderung für die Wohnbaugenossenschaft

Plus Die Mindelheimer Wohnungsgenossenschaft sieht sich krisenfest und hat noch viel vor.

Von Franz Issing

Kein gemeinsames Abendessen, keine Ehrungen und auch kein Gastvortrag. Wie schon im Vorjahr fand auch die 99. Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft (WoGe) wegen Corona in abgespeckter Form statt. Angesichts von Pandemie, Krieg in der Ukraine und drohender Rezession sieht sich die Genossenschaft vor einer großen Bewährungsprobe, was Geschäftsführer Florian Schuster jedoch nicht daran hinderte, auch viele gute Nachrichten zu verkünden.

