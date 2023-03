Maria-Ward-Realschule stellt sich und ihre neue Forscherklasse vor

Beim Tag der offenen Tür an der Maria-Ward-Realschule konnten die Besucher und Besucherinnen viel erleben - und sogar eine Forscher-Medaille erhalten.

Früh muss sich üben, wer mal in der Forschung anerkannt werden will: Für die Absolventinnen und Absolventen der Mindelheimer Maria-Ward-Realschule ist das kein Problem. Die Bildungsschmiede des Schulwerks der Diözese Augsburg bietet im nächsten Schuljahr Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern sowie im übernächsten Schuljahr zudem auch Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern eine für zwei Jahre konzipierte Forscherklasse an. Ein Angebot für junge Tüftlerinnen und Tüftler, die Freude am Experimentieren und an der Forschung haben, mit naturwissenschaftlichen Themen liebäugeln, gerne in der Gruppe arbeiten, neugierig sind und auch mal ungewohnte Wege gehen wollen.

Beim traditionellen Tag der offenen Tür hatten Eltern und auch deren Nachwuchs schon mal Gelegenheit, in die Welt der Forschung einzutauchen. Absolventinnen und Absolventen der Klassen 5c und 9d wie auch Konrektorin Jana Feistl stellten den großen und kleinen Gästen die neue Forscherklasse vor.

Gäste konnten beim Tag der offenen Tür an Experimenten teilnehmen

Versuche aus den Gebieten Biologie, Chemie, Physik und Mathematik lehrten sie das Staunen und machten bewusst: Ein Genie besteht nur zu einem Prozent aus Talent und zu 99 Prozent aus Arbeit. Die Besucher waren von den faszinierenden Experimenten begeistert. Gezeigt wurde, wie Gelenke funktionieren, wie wir fühlen, schmecken und riechen. Zudem war Mitmachen angesagt. Wer an den einzelnen Stationen einen erfolgreichen Versuch nachweisen konnte, wurde mit einer Forscher-Medaille belohnt.

Großer Andrang herrschte beim Tag der offenen Tür in den Klassenzimmern. Foto: Franz Issing

Lehrkräfte und Schüler hatten sich einiges einfallen lassen, um für das breite und auch musische Bildungsangebot der Realschule spielerisch vorzuführen. So strömten angesichts einer Vielzahl von Attraktionen, Aktionen, Informationen, Aufführungen und Mitmachangeboten etwa 2000 Besucherinnen und Besucher allen Alters durch die offenen Türen der Realschule. Die Chorklassen stimmten die großen und kleinen Gäste mit viel Gesang auf das bunte Programm ein. „Wir sind alle Kinder dieser schönen Welt“, lautete ihr musikalisches Credo.

Wer an einer Führung durch das Schulhaus teilnahm, kam an der Kunstausstellung der fünften und neunten Klasse nicht vorbei. Da waren Exponate aus Holz, Ton, Keramik und Papier ausgestellt, die für die Qualität des Kunst- und Werkunterrichts sprachen.

Kreativität bewiesen die Schüler im Kunst- und Werkunterricht. Foto: Franz Issing

Ins Auge stachen besonders Collagen von mit Acrylfarben bemalten Papptellern, aber auch fröhlich und grimmig dreinschauende Gesichter. Hübsch anzusehen auch bunte Blüten aus Keramik und Schutzengel, die aus Holz und Metall gefertigt wurden.

Am Glücksrad von Maria-Ward konnte man spenden und gewinnen

„Gewinnen und spenden“ war am Glücksrad angesagt. „Jeder Dreh ein Treffer“, versprachen Schülerinnen und sammelten fleißig Geld für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Und während viele Besucherinnen und Besucher in die Medienwelt eintauchten, drang aus einem Klassenzimmer Gitarrenmusik. Schülerinnen zeigten dort, was sie gelernt hatten, und fanden „Musik ist einfach Klasse“.

"Spenden und Gewinnen" lautete das Motto am Glücksrad. Foto: Franz Issing

Kein Tag der offenen Tür ohne sportliche Angebote: In der Turnhalle motivierten Schüler die Besucher zu sportlichen Übungen. Wer anschließend ein Kaloriendefizit verspürte, konnte es am riesigen Torten- und Kuchenbüfett wieder auffüllen. Wie üblich trafen sich beim Tag der offenen Tür auch Ehemalige, darunter auch die einstige Realschuldirektorin Rosa Ritter.