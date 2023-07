Marionettentheater der Maristen zeigt Don Quichotte

Nach längerer Pause zeigt das Marionettentheater des Maristenkollegs wieder ein Stück: Don Quichotte kämpft gegen Windmühlen – und andere gefährliche Ritter.

Lange ist es still geblieben auf der Bühne des Marionettentheaters im Mindelheimer Maristenkolleg. Doch seit diesem Schuljahr herrscht dort wieder reger Betrieb: 13 Schülerinnen und Schüler der Realschule und des Gymnasiums sind jeden Mittwoch zusammengekommen, haben an Kulissen und Marionetten gebastelt und fleißig geübt, um wieder ein Stück auf die Bühne zu bringen. Und zwar das von Don Quichotte und seinem treuen Gefährten Sancho Panza, einen echten Klassiker also.

Das Marionettentheater des Mindelheimer Maristenkollegs bringt heuer "Don Quichotte" auf die Bühne. Foto: Sandra Baumberger

Den Text dazu hat Spielleiter Götz Hehr schon vor 13 Jahren selbst geschrieben. Der frühere Lehrer ist inzwischen zwar schon seit zwei Jahren im Ruhestand, dem Marionettentheater aber immer noch leidenschaftlich verbunden. Seit 37 Jahren leitet er das Theater, das man wohl getrost als Aushängeschild des Maristenkollegs bezeichnen kann. Immerhin gibt es im näheren Umkreis keine andere Schule mit einem vergleichbaren Angebot.

Von der Kulisse bis zur Regiearbeit machen die Mitglieder des Mindelheimer Marionettentheaters alles selbst

Marionettenspieler, Techniker und "Bodenpersonal" für den Wahlkurs zu begeistern, ist in den vergangenen Jahren trotzdem schwerer geworden, räumt Götz Hehr ein. Schließlich gibt es jede Menge weiterer Angebote, die manchem auf den ersten Blick vielleicht attraktiver erscheinen. Dabei hat das Marionettentheater neben der Gemeinschaft viel zu bieten: Von der Kulisse bis zur Regiearbeit machen die Schülerinnen und Schüler alles selbst, manch einer hat hier zum ersten Mal einen Hammer in der Hand.

Zu dem greift gerade Sophia Sauter, um einen hölzernen Kaktus auf der fahrbaren Bühne anzubringen. Sie und die anderen stecken mitten in der Generalprobe: Eben ist Don Quichotte auf seiner Rosinante unbeirrt gegen die riesigen Ritter angeritten, bei denen es sich in Wahrheit bekanntlich um Windmühlen handelt. Ihre Flügel drehen sich dank kleiner Motoren – und dank Anika Häring und Emilian Riezler, die unter dem Tisch sitzend mitkurbeln. Hoch über ihnen knien auf der sogenannten Katze Mia Stapfner, Katharina Sturm, Clemens Dirscherl, Madita Feichtinger und Selina Sauter und halten im Wortsinn die Fäden in der Hand. Letztere dürfen auf keinen Fall zu nah an die Windmühlen geraten, denn sonst wird der rund einstündige Siebenakter zum Entwirrspiel.

Sophia Sauter, Korbinian Ruchti und Karolina Slovakova sorgen unten derweil unter anderem dafür, dass das liebevoll gestaltete Bühnenbild rechtzeitig wechselt, keine der Marionetten versehentlich abhebt und die Beleuchtung stimmt. Apropos: Im schummrigen Licht, das hinter dem Bühnenvorhang herrscht, muss glücklicherweise niemand den Text vorlesen oder gar auswendig aufsagen. Er wurde von Götz Hehr als Don Quichotte und seinem Team vorab eingesprochen und wird nun eingespielt.

Auf der Bühne trifft der Ritter von der traurigen Gestalt gerade auf einen Schweinehirten. Dass mehr als die Hälfte des Ensembles noch keine Aufführungserfahrung hat, merkt man dabei nicht im Geringsten. Es macht Spaß, den Marionetten zuzusehen und in die Handlung einzutauchen. Die Schülerinnen und Schüler geraten dabei schnell in Vergessenheit und das ist ihnen – zumindest während der Aufführung – auch ganz recht so. Denn genau das macht für sie den Reiz des Marionettentheaters aus: Man kann in eine Rolle schlüpfen und schauspielern, ohne selbst gesehen zu werden. Schließlich ist nicht jeder so unerschrocken wie Don Quichotte.

Götz Hehr leitet das Marionettentheater seit 37 Jahren. Diesmal leiht er Don Quichotte seine Stimme. Foto: Sandra Baumberger

Am Champagnatsfest des Maristenkollegs gibt es drei Aufführungen von "Don Quichotte"

Er und seine Abenteuer sind erst für Schulklassen und Kindergartengruppen und dann am Champagnatsfest am Sonntag, 23. Juli, auch für die breite Öffentlichkeit zu sehen. Um 14.30 Uhr, um 17 Uhr und um 20 Uhr öffnet sich der hellblaue Vorhang in der Aula des Maristenkollegs. Der Erlös kommt wie in all den Jahren zuvor einer Missionsstation der Maristen zugute, diesmal einer in Kambodscha. Sie kümmert sich um Kinder, die auch Jahrzehnte nach dem Vietnamkrieg immer noch von explosivem Spielzeug verstümmelt werden, das amerikanische Truppen damals über Kambodscha abgeworfen haben.