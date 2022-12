Maristenkolleg und Maria-Ward bekommen mehr Geld vom Freistaat

Plus Das Schulwerk freut sich über zwei Millionen Euro. Das generelle Problem sei aber nicht gelöst. Auch Teilnehmer aus Mindelheimer Schulen fahren deshalb zu einer Kundgebung.

Die Privatschulen in Bayern fühlen sich seit Jahren systematisch vom Freistaat finanziell schlechter als ihre staatlichen Geschwister gestellt. Besonders zugespitzt hat sich die Lage durch die immens gestiegenen Energiekosten. Betroffen von der Schieflage sind auch die drei kirchlichen Schulen in Mindelheim: Realschule und Gymnasium des Maristenkollegs sowie die Maria-Ward-Realschule.