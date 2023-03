Maristenkolleg wirbt mit Tag der offenen Tür um neue Schüler

Viele Informationen und Mitmach-Aktionen boten Gymnasium und Realschule des Mindelheimer Maristenkollegs bei ihrem Tag der offenen Tür.

Wie bunt Unterricht sein kann, demonstrierten Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte des Maristenkollegs bei einem „Tag der Schulfamilien“. Sie schleusten etwa 2000 kleine und große Besucherinnen und Besucher sowie Absolventen in spe durch die offenen Türen des Gymnasiums und der Realschule und präsentierten ihnen spielend die Stundenpläne der beiden Bildungsschmieden. Da wurde gebastelt, experimentiert und ausprobiert. Es wurden physikalische Versuche angestellt und kleine Roboter programmiert. Auch Mikroskopieren und Experimentieren waren angesagt. Großen Wert legen beide Schulen auf Digitalisierung, Inklusion, musikalische Bildung, Berufsorientierung, 3D-Druck und Robotik.

Wer auf Talentsuche ging, kam beim Schnupperunterricht im Gymnasium an zwei Märchencafés der Klasse 5a nicht vorbei. Dort gab es allerlei märchenhafte Figuren und Kulissen zu bewundern, die Kinder und Eltern gemeinsam gebastelt hatten. Zudem wartete auf die Eltern ein Märchenquiz, bei dem es schöne Preise zu gewinnen gab. Kreativ-Angebote, wie Basteln, Kneten, Malen und Filzen, lockten. Und während die kleinen und großen Fans von Mathematik und Physik auf Entdeckungsreise gingen und sich mit dem zyklischen Verschränken von farbigen Stäben beschäftigten, demonstrierten Schüler mittels Versuchskästen, was man mit Elektrizität alles anstellen kann. Gelöst wurden auch optische Rätsel, zum Beispiel wie eine Brille entsteht.

Star der Vogelschau beim Tag der offenen Tür des Maristenkollegs war ein ausgestopfter Auerhahn

Wer Lust hatte, konnte auf einem Piratenschiff mit einer VR-Brille an einer Landkarte navigieren oder an einem 3D-Globus die Erdoberfläche, Kontinente, Ozeane und Gebirge ertasten. In einer Klasse gleich nebenan nahmen derweil Schülerinnen und Schüler mit Binokular und Mikroskop Pflanzenteile und Insekten unter die Lupe. Auch die Naturwissenschaft wurde thematisiert. Star einer Vogelschau war das Prachtexemplar eines ausgestopften Auerhahns.

Zwei Schulen mit vielen Gemeinsamkeiten zeigten sich beim Tag der offenen Tür einmal mehr von ihrer besten Seite. So herrschte auch in den Klassenzimmern der Realschule großer Andrang. Schöne Preise gewann dort, wer an einem Steinzeit-Bild 20 Fehler fand. Ein Blick hinter die Kulissen des Marionetten-Theaters, das noch immer von dem pensionierten Lehrer Götz Hehr betreut wird, ließ die Besucherinnen und Besucher in die abenteuerliche Welt des edlen Ritters Don Quijote de la Mancha eintauchen.

Schülerinnen und Schüler der Klasse 7 RB servierten ihren Gästen Schmankerl wie Kuchen und vegetarische Brotaufstriche und zeigten, dass sie ebenso gelernt hatten, Tische festlich einzudecken. Auch ein Riesenangebot an Torten des Elternbeirats sowie frisch gebackene Waffeln ließen den Gästen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Alles in allem wieder ein gelungenes Schulfest, bei dessen buntem Programm auch Informationen und Mitmach-Aktionen nicht zu kurz kamen.