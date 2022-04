Maristenschüler aus Mindelheim helfen der Ukraine

Zwei Wochen lang wurden in der Mindelheimer Schule Hilfsgüter gesammelt und anschließend in München übergeben.

Der Krieg in der Ukraine hat am Maristenkolleg in Mindelheim eine große Hilfsaktion ausgelöst. Die Schülermitverantwortung SMV der beiden Schulen des Maristenkollegs hat eine gemeinsame Aktion ins Leben gerufen, um Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Im Austausch mit Wolodymyr Viitovich, dem Vorsitzenden der ukrainischen griechisch-katholischen Pfarrei München, entstand die Idee, Pakete nach München zu bringen und bei dieser Gelegenheit den freiwilligen Helferinnen und Helfern ein Konzert zu spielen. Zwei Wochen lang wurden Hilfsgüter von den Klassen gesammelt, sortiert und in Kisten verpackt. Dann machten sich Mitglieder der SMV, drei Lehrkräfte und die Schulband LaCanneCarreaux auf den Weg zur Paketübergabe.

In München gab es für die Unterallgäuer interessante Einblicke

In München angekommen erhielten die Mindelheimer Schülerinnen und Schüler zunächst Einblick in die Lagerhalle und in die von Ehrenamtlichen erstellte professionelle Logistik. Hier verpacken und verladen die Helferinnen und Helfer palettenweise Essen, Hygieneartikel, Schlafsäcke, Isomatten und medizinische Hilfsgüter.

Die Hilfsbereitschaft war besonders in den ersten Wochen beeindruckend, allerdings ebbt die erste Welle spürbar ab. Die Paketaktion des Maristenkollegs kam von daher, so Pfarrer Viitovich, gerade zur rechten Zeit. Er erklärt den Jugendlichen, dass die Hilfe nun langsam umorganisiert werden müsse, um die ankommenden Geflüchteten entsprechend zu versorgen und zu integrieren.

"Ihr seid großartig", hieß es in der Dankesnachricht an die Mindelheimer

Im Anschluss an die Führung spielt LaCanneCarreaux ein emotional bewegendes Konzert für die Ehrenamtlichen, denen die Belastung der letzten Wochen ins Gesicht geschrieben steht. Am nächsten Morgen erreichte die Nachricht „Ihr seid großartig“ die Schülerinnen und Schüler des Maristenkollegs.

Die ukrainische griechisch-katholische Pfarrei München freut sich über alle Formen der Unterstützung. Welche Sachspenden momentan besonders dringlich gebraucht werden, steht tagesaktuell auf der Website www.ukr-kirche.de. (mz)