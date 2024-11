Maristenschüler basteln Leuchttüten für die Kinderstation

Anlässlich des Martinstages haben Schülerinnen und Schüler der Klassen 5b und 7b des Maristenkolleg-Gymnasiums in Mindelheim den Gedanken des Teilens aufgegriffen und insgesamt 100 Lichtertüten bunt bemalt. Birgit Davids, Gymnasiallehrerin und Initiatorin dieser Lichteraktion, sowie die Schulleiterin Karin Dobrindt übergaben der Vorsitzenden von Herzenswünsche Allgäu, Andrea Portsidis, die Lichtertüten samt LEDs. Im Anschluss wurden die Lichtertüten zu jedem kranken Kind auf den Stationen der Kliniken in Kempten und Augsburg gebracht. Der Verein Herzenswünsche Allgäu erfüllt kranken Kindern und Jugendlichen, die in der Kinderklinik Kempten und im Schwäbischen Kinderkrebszentrum der Uniklinik Augsburg liegen, ehrenamtlich Herzenswünsche. Der Verein sucht weiterhin Verstärkung, Kontakt unter team@herzenswuensche-allgaeu.de.

