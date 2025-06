Martin Müller leitet jetzt das Sachgebiet Verkehr im Landratsamt

Martin Müller ist neuer Leiter des Sachgebiets Verkehrswesen beim Landratsamt Unterallgäu. Als Diplom-Betriebswirt (FH) war er seine gesamte berufliche Laufbahn im Öffentlichen Dienst tätig, in den Bereichen der Sozialverwaltung und des Personalmanagements. Der 42-Jährige ist in Kempten geboren und im Allgäu verwurzelt. Zusammen mit 35 Mitarbeitenden ist er für alle Anliegen in den Bereichen Führerschein-, Zulassungs- und Straßenverkehrswesen an den Standorten des Landratsamts in Mindelheim und Memmingerberg zuständig. (mz)

