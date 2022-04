Maschinenbauer Grob will bei Batteriefabriken mitmischen

Plus Der Mindelheimer Maschinenbauer baut seit Jahren seinen Bereich „E-Mobilität“ aus. Nun will das Unternehmen auch beim ersten Produktionsschritt auf dem Weg zum Elektroauto einsteigen.

Materialengpässe, Produktionsstopps, Kurzarbeit – die Nachrichten aus der Automobilindustrie könnten rosiger sein. Beim Zulieferer Grob aus Mindelheim hingegen zeigt die Kurve steil nach oben. Natürlich wirkt sich die weltweite Lage auch hier aus, aber das nun abgeschlossene Geschäftsjahr verlief nach einer Phase mit Kurzarbeit besser als erwartet, und auch für die Zukunft hat sich die Firma einiges vorgenommen.