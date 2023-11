Matratze mit Hitler und Hakenkreuz vor der Flüchtlingsunterkunft

Unbekannte haben nachts eine Matratze vor dem Eingang einer Unterkunft für Geflüchtete abgestellt: Beschmiert war sie mit ausländerfeindlichen Parolen und mehr.

In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte eine beschmierte Matratze vor dem Eingang der Flüchtlingsunterkunft in der Brennerstraße in Mindelheim platziert. Laut Polizei waren auf dem Überzug handschriftlich ausländerfeindliche Parolen, Beleidigungen sowie eine Hitler-Karikatur und ein Hakenkreuz auf die Matratze geschrieben beziehungsweise gemalt.

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zur Matratze

Die Polizeiinspektion Mindelheim hat Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern sowie der Herkunft der Matratze geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim, Telefonnummer 08261/76850, zu melden. (mz)