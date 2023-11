Mindelheim/Mattsies

vor 1 Min.

Nüsse, Sporen und mehr lagen im Grab des "Eisprinzen" von Mattsies

Plus Gut zwei Jahre ist es her, dass in Mattsies ein frühmittelalterliches Kindergrab geborgen wurde. Nun wurden erste Ergebnisse vorgestellt – und die sind außergewöhnlich.

Von Benedikt Dahlmann

Es war eine Szenerie wie in einem Hollywood-Film. Mit einem Bagger, einer Kastenform und flüssigem Stickstoff machte sich das Team von Archäologe Johann Tolksdorf in einer Oktobernacht 2021 auf den Weg nach Mattsies, um ein mysteriöses frühmittelalterliches Kindergrab zu bergen. Wegen der Art und Weise, in der das Grab geborgen wurde – es wurde eingefroren – bekam das Kind den Namen "Eisprinz". Knapp zwei Jahre später stellt Johann Tolksdorf die Ergebnisse dieses "Superfundes", wie ihn Kreisheimatpfleger Markus Fischer betitelt, in Mindelheim vor.

"Der Knaller ist der Seidestoff", sagt Johann Tolksdorf am Höhepunkt seines Vortrags. Der kleine Junge, den die Forscher auf ein bis zwei Jahre alt schätzen, muss ein Gewand aus diesem seltenen und kostbaren Stoff getragen haben. Zu Lebzeiten des Kindes, etwa um 700, so erklärt es Tolksdorf, war in unseren Breitengraden lediglich einfache Brettchenweberei möglich. Doch der Eisprinz trug Seide, die damals ausschließlich in Fernost verarbeitet werden konnte. Die Byzantiner wären am naheliegendsten. Es ist nur ein Detail unter vielen, das zeigt, dass es sich bei dem Jungen um kein gewöhnliches Kind gehandelt haben kann.

