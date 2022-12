Maximilianstraße 1: Oberes Tor und Buchhandlung Sahl

Die Maximilianstraße beginnt im Osten mit dem Oberen Tor und der Buchhandlung Sahl.

Das Obere Tor mit seinem 28 Meter hohen Turm stammt im Kern noch aus dem 14. Jahrhundert und wurde seitdem unzählig oft saniert. Das letzte Mal war vor etwa zwölf Jahren, damals wurden 350.000 Euro investiert. Erstmals geschichtlich erwähnt wurde das Obere Tor laut Heinrich Habel in seinem Buch "Landkreis Mindelheim" 1337.

Das Obere Tor prägt das Aussehen der Maximilianstraße maßgeblich. Foto: Marcus Barnstorf

Bis ins 16. Jahrhundert wurde es noch Häbern- oder Haberntor genannt. 1873 wurde der Vorbau abgerissen, der wohl eine Torwächterwohnung beinhaltete. Jedes Jahr zu Fasching ist der etwa 28 Meter hohe Turm mit dem Mindelheimer Durahansl verkleidet.

1968 entstand eines der ersten Farbfotos der langen Geschichte des Oberen Tors, hier mit dem Durahansl.

Im Nebengebäude des Oberen Tors befindet sich, noch außerhalb des Altstadtrings, die Buchhandlung Sahl.

Buchhandlung Sahl in der Maximilianstraße. Foto: Dominik Bunk

Direkt an das Obere Tor schließt nach Süden die Stadtmauer an. An der Nordseite ist der Turm mit dem Sparkassengebäude, das erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts gebaut wurde, werbunden.

Oberes Tor inklusive Stück der Stadtmauer Foto: Dominik Bunk

