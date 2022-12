Maximilianstraße 27 und 29: Ehemaliges Spital

Das ehemalige Heilig-Geist-Spital wird heute anderweitig genutzt.

Das Heilig-Geist-Spital in Mindelheim wurde 1678 errichtet und steht wie die meisten Gebäude der Maximilianstraße unter Denkmalschutz. Der dreigeschossige Walmdachbau mit Dachreiter besitzt neun Fensterachsen an der Straßenseite. Drei rundbogige Portale mit Bossenwerk bilden den Zugang. Im Hauptbau ist die Kapelle mit Ausstattung des 19. Jahrhunderts erhalten. In den Jahren 1829 bis 1832 erfolgte eine Umgestaltung der Fassade durch Johann Michael Voit.

Heinrich Habel schreibt in seinem Buch "Landkreis Mindelheim" von 1971, dass die Geschichte des Spitals bereits 1426 begann. Herzog Ulrich von Teck überschrieb vor fast 600 Jahren Haselbach "zu zwei Zehnten" dem Spital, "als man das yetz angefangen hat zu buwen". 1430 legte er zusammen mit seinem Bruder deren gesamten Hofstatt, also ihre Residenz in Mindelheim, zusammen mit "30 Jauchert Äckern". Ein Bayerisches Joch entspricht in etwa 35,25 Ar, insgesamt ging es also um ungefähr 10,5 Hektar Ackerland. 1448 wurde dann unter Ber I. von Rechenberg die Spitalkapelle geweiht, die 1653 drei Altäre besaß. Im Zuge des dreißigjährigen Krieges war das Spital bis 1660 in schlechtem Zustand, weshalb sie 1678 neu gebaut wurde. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde sie umgestaltet. Im 20. Jahrhundert wurde die Kapelle mehrmals renoviert, 1967 auch deren Fassade.

Spital Foto: Dominik Bunk