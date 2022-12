Maximilianstraße 60: Die VHS Unterallgäu

Auf der Nordseite geht es mit dem großen Gebäude der VHS Unterallgäu weiter.

In der Maximilianstraße 60 befindet sich heute die VHS Unterallgäu. Eröffnet wurde das ehemalige Jesuitengymnasium im Herbst 1621, damals allerdings noch nicht in diesem Gebäude. Erst ab 1628 zog das Gymnasium in das von einem Metzger gekaufte Gebäude östlich der Jesuitenkirche um. Das war allerdings baufällig, deshalb wurde es 1656 abgerissen und durch den Westflügel des bis heute bestehenden Gebäudes ersetzt. Danach wurde der Südflügel anstelle von zwei Häusern errichtet, die die Stadt dem Orden schenkte. Ab 1661 nutzte die Bürgerkongregation die Aula als Versammlungsort mit und errichtete darin einen Altar aus Marmor.

Der Jesuitenorden wurde aufgehoben

Im Jahr 1773 wurde der Jesuitenorden aufgehoben. Das erfolgte durch Papst Clemens XIV. auf Druck der Könige von Frankreich, Spanien und Portugal. Bei den Angriffen auf den Jesuitenorden spielten auch verschiedene Verschwörungstheorien eine Rolle. Das war in der neuzeitlichen Kirchengeschichte ein einzigartiger Vorgang. Am Kampf gegen die Jesuiten waren Aufklärer maßgeblich beteiligt. Das Gymnasium bestand daraufhin noch weitere fünf Jahre. Von da an benutzte das Gebäude das Mindelheimer Theater bis zu einem Brand im Jahr 1871. Von 1815 an bis 1961 befand sich in dem Gebäude, das nun der Stadt Mindelheim gehörte, die Volks- und Berufsschule. Ab 1964 wurde es als als Mauritia-Febronia-Gymnasium für Mädchen genutzt. Heute befindet sich darin die VHS Unterallgäu.