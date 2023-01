Mehr Gewalt in den Familien macht der Polizei in Mindelheim Sorgen

Plus Mindelheims Polizeichefin Dagmar Bethke spricht auf der Bürgerversammlung von einer insgesamt guten Lage, sieht jedoch auch bedenkliche Entwicklungen.

Wie sicher lebt es sich in Mindelheim? Gibt es Unfallschwerpunkte? Wie sieht es mit Gewaltkriminalität aus? Einen Überblick zur Lage gab auf der Bürgerversammlung im Stadttheater Mindelheims Polizeichefin, Erste Polizeihauptkommissarin Dagmar Bethke. Einige Entwicklungen machen der Polizei Sorgen.