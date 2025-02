Mehr Kompetenzen für einen nachhaltigen Haushalt

Im Alltag neben Beruf, Familie und Freunden ist der eigene Haushalt oft eine Herausforderung. Da ist es hilfreich, wenn man Planungskompetenzen und manches Wissen rund um Haushalt und Ernährung im Kopf hat. Wenn dazu auch noch die fachgerechte Umsetzung in die Praxis bekannt ist, dann geht der Haushalt gleich viel schneller von der Hand.

Auch Waschmittel werden bei dem Kurs genau unter die Lupe genommen

Wer als Erwachsener mit bereits abgeschlossener Berufsausbildung mehr rund um die rationelle und nachhaltige Haushaltsführung des eigenen oder eines fremden Haushalts erfahren möchte, ist in der Teilzeitschule für Ernährung und Haushaltsführung richtig. Hier werden praktische Fertigkeiten und auch Hintergründe rund um hauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung vermittelt. So wird beispielsweise die Zusammensetzung von Waschmitteln genau unter die Lupe genommen. Für das Wohlfühlgefühl werden wichtige Grundregeln zum Einrichten von Räumen besprochen und zum Beispiel das Binden eines Kranzes oder eines Blumenstraußes erlernt.

Gesunde Ernährung für verschiedene Altersgruppen nimmt großen Raum bei der Teilzeitschule ein

Auch die Versorgung verschiedener Altersgruppen mit Nährstoffen wird besprochen und in der Küche regional und saisonal umgesetzt. Selbstgemachte Krautkrapfen, die regionale Forelle, aber auch schnelle und feine Desserts sind dann kein Problem mehr.

Die nächste Klasse startet ab September in Mindelheim. Nähere Informationen zur Teilzeitschule gibt es am Schnuppertag in Mindelheim am Mittwoch, 12. März. Genaueres dazu und Anmeldung unter www.aelf-km.bayern.de oder bei Gertrud Wenz (gertrud.wenz@aelf-km.bayern.de oder telefonisch unter 08282 9007-1510). (mz)