Mindelheim

vor 20 Min.

Mehr Platz für das Sonderpädagogische Förderzentrum

Das Sonderpädagogische Förderzentrum in Mindelheim braucht mehr Platz für seine Schülerinnen und Schüler.

Plus Die Mindelheimer Schule soll im Bestand erweitert werden. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Von Sandra Baumberger

Während es vor einigen Jahren noch so aussah, als könnten dem Sonderpädagogischen Förderzentrum (SFZ) in Mindelheim auf lange Sicht die Schüler ausgehen, steht nun eine Erweiterung der Schule im Raum. In der jüngsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses erläuterte Jonas Pospischil vom Hochbauamt des Landkreises, warum diese nötig ist – und wie sie eventuell aussehen könnte.

