Mehr Unfälle, aber weniger Leid im Raum Mindelheim

Plus Im Raum Mindelheim gab es keinen Verkehrstoten, im Unterallgäu starben fünf Menschen. Zweiradfahrer und Fußgänger sind besonders gefährdet. Eine Unsitte nimmt sogar noch zu.

Mit einer so guten Nachricht konnte die Polizei Mindelheim schon lange nicht mehr aufwarten: Im vergangenen Jahr ist es erstmals seit Jahrzehnten auf den Straßen im Raum Mindelheim zu keinem einzigen tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Damit ist vielen Familien großes Leid erspart worden. 2020 kamen noch drei Menschen in und um Mindelheim ums Leben. Im Unterallgäu insgesamt starben 2021 bei Verkehrsunfällen fünf Menschen.