Mehrere Autos beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Die Mindelheimer Polizei ermittelt in mehreren Fällen von Fahrerflucht. Bei einigen Autos ist der Schaden beträchtlich.

Verschiedene Fälle von Fahrerflucht meldet die Mindelheimer Polizei aus den vergangenen Tagen. Die Autos waren jeweils am Fahrbahnrand abgestellt und wurden zum Teil erheblich beschädigt. Jetzt werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den einzelnen Vorfällen geben können. So wurde am Dienstagnachmittag ein Wagen in der Gabelsberger Straße angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 6000 Euro. In der Georgenstraße wurde am Anfang der Woche die Heckscheibe eines Wagens eingeschlagen. Hier beläuft sich der Schaden auf 1000 Euro und bei einem weiteren Vorfall in der Adalbert-Stifter-Straße entstand bei einem Unfall ein Schaden von etwa 4000 Euro. Auch aus Dirlewang wird eine Unfallflucht gemeldet. Hier wurde zwischen Sonntag und Dienstag ein Auto beschädigt, das im Käppeleweg geparkt war. Schaden hier: 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei zu melden. (mz)