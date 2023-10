Melanie Kreuzinger kann selbst kaum glauben, wie alt sie ist

Auch mit 100 Jahren ist die Mindelheimerin noch geistig und körperlich fit. Zum runden Geburtstag durfte es deshalb auch ein Tänzchen sein.

100 Jahre alt zu werden ist nicht vielen Menschen vergönnt. Melanie Kreuzinger, eine waschechte Mindelheimerin, hat es geschafft. Die Jubilarin kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Hat sie doch den Zweiten Weltkrieg, die Teilung Deutschlands und die Wiedervereinigung erlebt.

Melanie Kreuzinger erblickte 1923 in der Imhofgasse in Mindelheim das Licht der Welt. Mit Verlegerin Anni Högel ging sie bei den Englischen Fräulein (Maria Ward) zur Schule und arbeitete danach zehn Jahre als Verwaltungsangestellte beim Landratsamt. 1949 wechselte sie zur Mindelheimer Zeitung, wo sie bis 1952 als Buchhalterin tätig war. In gleicher Funktion war sie von 1954 bis zur Rente 1983 bei der Mindelheimer Wohnungsgenossenschaft beschäftigt.

Bei einem Essen im Gasthaus „Glocke“ hatte die Jubilarin im Jahr 1950 ihren Mann kennengelernt, der als Revisor bei der AOK tätig war. Schon bald läuteten die Hochzeitsglocken und das Paar schloss in der Pfarrkirche St. Stephan den Bund fürs Leben. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor.

Früher waren Melanie Kreuzinger und ihr Mann auch gern mit dem Motorrad unterwegs

Noch mit 98 Jahren, bevor sie ins Caritas-Senioren-Zentrum St. Georg einzog, versorgte sie sich in ihrem Haus in der Teckstraße selbst. In St. Georg fühlt sich Melanie Kreuzinger sehr wohl. Sie liest noch täglich die Mindelheimer Zeitung und verfolgt im Fernsehen das Tagesgeschehen. Zudem löst sie Sudoku- und Kreuzwort-Rätsel oder spielt mit ihrer Tochter Karten. Mit ihrem Mann, der 2009 verstarb, unternahm sie gern Ausflüge in die Berge oder verreiste mit Auto oder Motorrad nach Südtirol und weiter nach Italien.

Angesichts ihrer körperlichen und geistigen Rüstigkeit nimmt man der Jubilarin ihr hohes Alter kaum ab. „Ich kann es selber nicht glauben, dass ich so alt geworden bin“ scherzt sie. Und weil Melanie Kreuzinger weiß, dass nach einem dreistelligen Geburtstag jeder neue Tag ein Fest ist, entschloss sie sich mit Familie, Enkel, Urenkeln und Verwandten in St. Georg bei Tanz und Musik ausgiebig zu feiern.