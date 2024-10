Baby starb an schwersten Verletzungen: Angeklagter Vater sagt aus

Es ist ein Samstagabend Mitte November 2023, als ein Vater seine sechs Monate alte Tochter Louisa (Name von der Redaktion geändert) in ihr Bettchen legt – und es ist der folgende Sonntagmorgen, als das Mädchen darin tot aufgefunden wird. Was ist geschehen? Wer ist verantwortlich für die schweren Verletzungen, die letztlich zum Tod des Kindes geführt haben? Diese Fragen hat die erste Strafkammer des Memminger Landgerichts zu beantworten. Auf der Anklagebank: der Vater des Kindes, der seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft sitzt. Als ihn Richter Bernhard Lang fragt, was an jenem Abend passiert ist, schweigt der Angeklagte zunächst – und beginnt dann zu sprechen.

