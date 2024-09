Mutmaßliches Opfer sagt aus: Schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Ex-Maristenfrater

Nun also doch: Der Mann, der dem damaligen Leiter des Mindelheimer Maristeninternats vorwirft, ihn im Laufe des Jahres 2003 mindestens zehnmal vergewaltigt und später bedroht zu haben, hat am zweiten Verhandlungstag des Missbrauchsprozesses vor dem Memminger Landgericht ausgesagt. In einem ersten Verfahren vor dem Amtsgericht hatte er sich nur zu einer Videoaussage durchringen können. Weil er seinem früheren mutmaßlichen Peiniger auch jetzt nicht gegenüberstehen wollte, kam die Jugendkammer einem entsprechenden Antrag des Opferanwalts nach, den früheren Maristenfrater während der Aussage des Mannes aus dem Gerichtssaal zu bringen. Der Angeklagte verfolgte die Aussage deshalb zusammen mit einem seiner Anwälte in einem anderen Raum per Videoübertragung.

Wilhelm Unfried