Gab es im Maristenkolleg einen elitären Club?

Im Missbrauchsprozess gegen einen ehemaligen Internatsleiter am Maristenkolleg Mindelheim tun sich der Jugendkammer am Landgericht Memmingen immer weitere Einblicke in das Geschehen hinter den Klostermauern auf. Handelte es sich bei dem vom Frater eingerichteten „Dachkloster“ um eine Einrichtung, um dem damaligen Internatsleiter gezielt Opfer zuzuführen, wie es der Vertreter der Nebenklage befürchtete, oder war es nur eine Einrichtung für besonders religiöse Jugendliche? Bei diesen tiefgreifenden Fragen trat der Grund für diesen Berufungsprozess fast schon in den Hintergrund.

Wilhelm Unfried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis