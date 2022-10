Gartenserie: Jetzt ist höchste Zeit für die Ernte

Das Gartenjahr neigt sich auch im Schulgarten der Hauswirtschafterinnen dem Ende zu. Anders als bei der Aussaat der Bohnen sind nackte Tatsachen nun unerwünscht.

Gärtnern liegt im Trend – und das aus gutem Grund: Man weiß, wo Obst und Gemüse herkommen, und kann Salat, Tomaten und Co. ohne lange Transportwege immer frisch zubereiten. Außerdem lohnt sich der eigene Gemüsegarten in Zeiten steigender Lebensmittelpreise auch finanziell – und macht im besten Fall richtig Spaß. Zumindest dann, wenn auf den Beeten nicht nur das Unkraut gedeiht. Wie man das anstellt, lernen die Schülerinnen der Landwirtschaftsschule Mindelheim, Abteilung Hauswirtschaft im Schulgarten in Memmingen. Wir dürfen sie dabei begleiten und die Tipps von Fachlehrerin Christine Egle an alle Gartenneulinge weitergeben. Und auch alte Hasen können vielleicht noch das eine oder andere dazulernen.

Heute machen die angehenden Hauswirtschafterinnen auf ihrem Beet im Schulgarten in Memmingen Tabula rasa: Alles muss raus. Binnen weniger Minuten sind die letzten Bohnen verschwunden, die ungewöhnlich lange, nämlich bis jetzt, getragen haben. Die Zucchini-Pflanzen haben schon bessere Zeiten gesehen und landen schwungvoll auf der Schubkarre. Zwiebeln und Brokkoli wurden längst verkocht, doch Karotten, Rote Bete, die Süßkartoffel, jede Menge Sellerie und Lauch harren noch der Ernte.

Um Tomaten nachreifen zu lassen, sind Temperaturen zwischen 16 und 25 Grad ideal

Bevor es so weit ist, bittet Fachlehrerin Christine Egle ihre Schülerinnen aber erst einmal zu dem kleinen Gewächshaus, in dem sich die Tomaten in den vergangenen Monaten prächtig entwickelt haben. Noch immer hängen sie in dichten Trauben an den Zweigen, die meisten allerdings weit davon entfernt, reif zu sein. Was also tun? „Nachreifen lassen“, haben die Schülerinnen eben im Theorie-Unterricht gelernt: Entweder pflückt man die grünen Tomaten, wickelt sie in Zeitungspapier und legt das Paket in der warmen Küche auf den Schrank oder man knickt einfach die Pflanze im Beet um, legt ein Brett darunter, damit die Tomaten nicht auf der Erde liegen, und sorgt mit einem Frühbeetkasten dafür, dass sie es draußen noch schön warm haben. 16 bis 25 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von rund 80 Prozent sind laut Christine Egle optimal.

Könnte man die Tomaten dann bei schönem Wetter nicht einfach noch draußen stehen lassen? „Theoretisch schon“, sagt die Fachfrau. „Aber die Pflanze soll jetzt ja nicht mehr weiterwachsen, sondern nur noch rote Früchte kriegen.“ Deshalb kann man auch einfach die meisten Blätter entfernen und sie kopfüber an einem sonnigen, warmen Platz aufhängen. Wichtig ist bei allen Varianten nur, dass die Tomaten abgeschnitten und nicht abgerissen werden. Außerdem lässt man am besten den Strunk an der Tomate, rät Egle. „Das fördert den Geschmack und die Tomate bleibt unverletzt.“

Der Lauch darf im Gewächshaus des Memminger Schulgartens überwintern

Von dem Exemplar, das sie gerade von einem der Äste gepflückt hat, kann man das nun nicht gerade behaupten: Die Tomate – immerhin schon reif – ist von mehreren, am Rand schon leicht angetrockneten Rissen überzogen. Um ehrlich zu sein, schaut sie nicht besonders appetitlich aus. „Das ist essbar“, sagt Egle und fixiert dabei ihre Schülerinnen mit festem Blick. „Das wirft man nicht weg, das schneidet man aus.“ Alle nicken. Wäre ja auch noch schöner, die Tomate verkommen zu lassen, nur weil sie nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht.

Als dann alle Tomaten geerntet und die Pflanzen ausgerissen sind, steht das Gewächshaus nicht lange leer: Hier soll der eben geerntete Lauch überwintern. Zwar hält er auch Minusgrade aus, kann aber bei häufigen Temperaturwechseln matschig werden. Und im trockenen Gewächshaus lässt er sich deutlich leichter aus der Erde ziehen als aus dem später vielleicht gefrorenen Beet. Also flugs einen Graben ausgehoben, darin die Lauchstangen locker nebeneinandergestellt und wieder mit Erde aufgefüllt. Wurzeln und Blätter dürfen sich berühren, die Stangen aber nicht. „Der steht jetzt so bis April, Mai“, sagt Egle.

"Sie lassen mir die Beete nicht nackt", gibt Fachlehrerin Christine Egle den Schülerinnen mit auf den Weg

Bei den anderen Überwinterungskandidaten gilt ebenfalls ein Kontaktverbot: Christine Egle füllt eine Schicht Erde in eine Mörtelwanne und legt dann auf die eine Seite Karotten und auf die andere Rote Bete. Das Laub hat sie vorher abgeschnitten. Dann kommt wieder eine Schicht Erde und darauf die nächste Lage Gemüse. Hat man die Eimer ordentlich beschriftet, kann man den ganzen Winter über bequem aus dem Vollen schöpfen.

Von den Beeten müssen jetzt aber nicht nur die Pflanzen weichen, sondern auch Stangen und Trittbretter. Wären die Tomaten im Laufe der Saison an der Kraut- und Braunfäule erkrankt, müssten die Schülerinnen die Stangen mit Wasser abschrubben, damit der Pilz im nächsten Jahr nicht von den Stangen auf die neuen Tomatenpflanzen übertragen wird. Allzu akribisch oder gar mit scharfen Reinigern muss man dabei aber nicht zu Werke gehen. „Wir haben ja keine Corona-Bedingungen“, sagt Christine Egle. Die Trittbretter wiederum sollte man schon allein deshalb entfernen, weil darunter die Schnecken massenhaft Eier gelegt haben. Bleiben sie offen liegen, bedienen sich die Vögel und es kriechen im nächsten Jahr mit etwas Glück ein bisschen weniger Schleimer durch den Garten.

Christine Egle zeigt, wie man das Gemüse „einsandet“. Foto: Sandra Baumberger

Nach rund einer Stunde sind die Beete leer. Das aber, schärft Christine Egle ihren Schülerinnen ein, soll auf keinen Fall so bleiben: „Sie lassen mir das Beet nicht nackt“, sagt sie. Entweder wird es noch einmal bepflanzt – zum Beispiel mit winterharten Salaten wie Feldsalat – oder mit all dem gemulcht, was es im Herbst ohnehin reichlich gibt: die Blätter der eben ausgerissenen Gemüsepflanzen oder auch Laub. Davon zehren all die kleinen Helfer in der Erde, die dafür sorgen, dass sie auch im kommenden Jahr wieder fruchtbar und locker ist. Um sie zu schützen, wird mindestens bis Weihnachten nicht umgegraben. „Jetzt sind die Regenwürmer noch nicht in den tieferen Erdschichten“, erklärt die Fachlehrerin. „Die macht ihr alle hie.“

Die angehenden Hauswirtschafterinnen haben aus dem Gartenjahr an der Schule viel für den eigenen Garten mitgenommen

Die Schülerinnen wollen es beherzigen. So wie sie ohnehin jede Menge mitgenommen haben aus ihrem Gartenjahr. Bettina Kobold gehört zu denjenigen, die zuvor gar keine Gartenerfahrung hatten. Jetzt freut sie sich, dass Gurken, Rettiche und vor allem die Tomaten dank der Tipps vom Profi auch zuhause hervorragend geraten sind. „In Zeiten steigender Preise ist es ja schön, wenn man selber was anbauen kann“, findet sie. Am meisten freut sie aber, dass ihre Kinder fleißig im Garten mitgeholfen haben – und seither auch Bohnen essen, die sie bislang verschmäht haben.

Theresa Schlotterbeck präsentiert die prächtige Süßkartoffel. Foto: Sandra Baumberger

Bei Stefanie Fischer ist der Gemüseanbau in diesem Jahr ebenfalls viel besser gelaufen als im vorherigen. „Die Tipps, die wir hier bekommen haben, waren richtig wertvoll“, sagt sie. Das größte Lob aber kommt von Bettina Kobold. Christine Egle habe nämlich nicht nur Tipps gegeben. „Vor ihr lernt man die Liebe zum Garten.“

Tipps für die letzten Arbeiten im Garten und das Einlagern des Gemüses

Karotten, Rote Bete, Sellerie und anderes Wurzelgemüse kann man in großen Wannen überwintern, in die abwechselnd Erde und das Gemüse geschichtet werden. Letzteres muss vollkommen unversehrt sein und darf sich nicht berühren. Das Laub schneidet man zuvor auf einen rund einen Zentimeter langen Strunk zurück. Statt Erde kann man, gerade wenn diese eher lehmig ist, auch Sand verwenden. Diesen muss man jedoch unbedingt feucht halten, sonst trocknet er das darin gelagerte Gemüse aus.

Natürlich kann man das Gemüse auch küchenfertig einfrieren. Damit es während der Zeit im Gefrierschrank möglichst wenig Nährstoffe verliert, sollte man es vorab blanchieren, rät Christine Egle. Lagert das Gemüse dagegen nur wenige Tage in der Kühltruhe, kann man darauf verzichten.

Rosenkohl, Grünkohl, Pastinaken und Schwarzwurzeln halten Frost aus und können auf dem Beet bleiben. Für Pastinaken ist das sogar empfehlungswert, weil sie beim Einlagern an Aroma verlieren. Auch Lauch kann stehen bleiben. Bei wechselhaftem Wetter wird er aber matschig und bei Dauerfrost lässt er sich nur schwer ernten.

Um noch einmal zu säen, ist es jetzt schon zu spät. Es gibt aber noch Feldsalat-Pflänzchen zu kaufen, die den ganzen Winter über frisches Grün liefern.

Wer nichts angepflanzt oder eine Gründung ausgebracht hat, sollte das abgeerntete Beet unbedingt mit gesunden Pflanzenresten oder Laub mulchen. „Bleiben Sie standhaft und lassen Sie die Beete nicht brachliegen“, rät Christine Egle. „Es liegt im Auge des Betrachters, was schön ist.“