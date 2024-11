Mindelheim/Memmingen Missbrauchsprozess: Plädoyers von Freispruch bis sechs Jahre Gefängnis

Die Forderungen, was mit einem ehemaligen Maristen-Internatsleiter passieren soll, gehen weit auseinander. Nun muss das Gericht entscheiden, was an den Vergewaltigungsvorwürfen dran ist.