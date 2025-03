Streit zwischen besorgten Eltern endet vor Gericht

Einen Einblick, wie blank die Nerven der Bewohner in Asylbewerberunterkünften liegen, brachte eine Verhandlung vor dem Amtsgericht Memmingen. Angeklagt war ein 32-jähriger Ukrainer, der mit seiner Familie in einer Unterkunft in Mindelheim wohnt. Die Anklage warf ihm vor, eine Mitbewohnerin verletzt und deren Kind geschlagen und bedroht zu haben. Die Befragung vor Gericht warf dann jedoch ein anderes Licht auf die Vorfälle.

