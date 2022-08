Mindelheim/Memmingen

Wie radikal ist die AfD im Unterallgäu?

Der in Breitenbrunn aufgewachsene Christoph Maier ist im Juni überraschend zum Bezirksvorsitzenden der AfD gewählt worden.

Plus Für den Mindelheimer Stadtrat Christian Sedlmeir ist der umstrittene AfD-Bezirkschef Christoph Maier ein Patriot. Eine Radikalisierung sieht Sedlmeir ganz woanders.

Von Johann Stoll

Während die AfD in Gänze vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft ist, weil die Partei nach einem Gutachten gegen „das Demokratieprinzip und die Menschenwürde“ verstoße, macht in Mindelheim Stadtrat Christian Sedlmeir eine sachliche Kommunalpolitik, die ihm Respekt im Stadtrat und bei den Bürgerinnen und Bürgern einträgt. Auch im Kreistag hat sich die anfängliche Aufregung gelegt, als fünf Vertreter der AfD gewählt wurden. Wie passt das zur neuen Führungsriege der AfD auf Bezirksebene, in deren Wahl Beobachter einen Rechtsruck sehen?

