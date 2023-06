Michael Bahr zeigt Bilder, die glücklich machen

In der Schau "Zeit für Traumbrecher" sind Werke von Michael Bahr zu sehen, die Schönheit und Realität vereinen. Vernissage ist am 6. Juni im Mindelheimer Salon.

Es sind Bilder von hypnotischer Kraft. Bilder, in die man glaubt, eintauchen zu können, in den winterlichen Wald oder den See im malerischen Abendrot. Realistisch mit stets beeindruckendem Lichtspiel, künstlerisch auf höchstem Niveau und gleichzeitig von traumwandlerischen Kühnheit – hier fallen Schönheit und Realität in einem Bild zusammen und ruhen dort wie unter einer Glashaube. Es sind Bilder von Michael Bahr, die ab Dienstag, 6. Juni, im Salon des Mindelheimer Kunstvereins zu sehen sind. Die Natur, so erzählt der Künstler, inspiriere ihn, vor allem Bäume, Wald und Gewässer. Landschaften machen daher einen Schwerpunkt in seinen Werken aus. Bahr erschafft Bilder, deren Betrachtung glücklich macht, als hätte man gerade etwas sehr Kostbares eingefangen. Dabei ist der aus Coburg stammende Bahr kein Romantiker. Er weiß um die Zerbrechlichkeit seiner Paradiese. Indem er sie dennoch in dieser absoluten Schönheit präsentiert, ist ihnen bei der Betrachtung ein Moment der Demut bereits eingeschrieben, da wir alle wissen, dass dieser in einem Bild gebannte Augenblick, gefährdet ist.

„Zeit für Traum-Brecher“ heißt die Ausstellung, die Michael Bahr, der seit 2021 stellvertretender Vorsitzender des Kunstvereins ist, vom 6. bis einschließlich 28. Juni im „Salon“ des Mindelheimer Kunstvereins präsentieren wird. Die Exponate sind überwiegend in den vergangenen drei Jahren entstanden und zeigen Natur, aber auch Fahrzeuge wie etwa einen alten VW Käfer und eine Vespa sowie ein Kinderporträt und eine künstlerische Auseinandersetzung mit der mythologischen Figur „Lilith“. Es sind realistische, impressionistische und erstmals auch abstrakte Bilder zu sehen. Bahr ist Autodidakt, lediglich in seiner Schulzeit habe er das Glück gehabt, dass ein Lehrer seine Freude am Malen förderte. Erst mit dem Ende der Erwerbstätigkeit fand Michael Bahr die Zeit, sich intensiver mit der Malerei zu beschäftigen.

Michael Bahr Foto: Tina Schlegel

Neben der Natur finden auch seine Reisen sowie gesellschaftliche und politische Entwicklungen Eingang in seine Arbeiten. Schon der Titel „Zeit für Traum-Brecher“ verrät eine gewisse Ambivalenz des Künstlers. „Als nachdenklicher, politisch interessierter Mensch weiß ich, dass man mit Kunst die Welt nicht verändern kann“, sagt er. Gleichzeitig komme der Kunst doch eine wichtige Rolle zu, Dinge aufzuzeigen, sichtbar zu machen. Er möchte der Widersprüchlichkeit unserer Zeit Rechnung tragen. Seine „Traum-Brecher“ sind Bilder, die an Träume erinnern und in ihrer realistischen Darstellung beinahe überhöht wirken. So entsteht nach dem Moment des tief empfundenen Glücks bei der Betrachtung ein Gefühl der Beunruhigung in uns. Etwas ist zu schön, um wahr zu sein.

Die Vernissage findet am Dienstag, 6. Juni, statt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Ausstellung kann immer dienstags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr sowie zusätzlich sonntags (11., 18. und 25. Juni) von 14 bis 17 Uhr sowie nach Absprache unter 08241 9609950 oder bahrtext@gmail.com mit dem Künstler besucht werden. Auch eine Abendveranstaltung hat Bahr im Programm. Am Samstag, 10. Juni, gibt es eine Lesung der Mindelheimer Schreibwerkstatt, musikalisch begleitet von Janine Unglert. Sie beginnt um 19 Uhr. Weitere Informationen zum Künstler findet man auf seiner Homepage https://michaelbahr.webnode.com

Lesen Sie dazu auch