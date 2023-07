Mindelheim bekommt eine Meisterakademie für Landwirte

Mindelheim soll zentraler Bildungsstandort für die Meisterausbildung in der Landwirtschaft werden. Was an der neuen Akademie geboten wird.

Mindelheim wird als landwirtschaftlicher Bildungsstandort ausgebaut. Wie Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber mitteilte, wird in Mindelheim eine Meisterakademie eingerichtet. „Damit wird Mindelheim der zentrale Bildungsstandort für die Landwirtschaftsmeisterfortbildung in Schwaben sein. Hier gilt es künftig, die jungen Landwirtinnen und Landwirte durch zusätzliche Module fit für die Meisterprüfung zu machen“, sagte die Ministerin bei einem Treffen mit ihrem Kabinettskollegen Staatsminister Klaus Holetschek, dem Unterallgäuer Landrat Alex Eder, dem Bauernverbands-Kreisobmann Martin Schorer und seinem Stellvertreter Joachim Nuscheler in München.

2020 waren aufgrund rückläufiger Studierendenzahlen die 27 Schulstandorte der Landwirtschaftsschule um acht Standorte reduziert worden, darunter auch die Schule in Mindelheim. Mit der Etablierung der Meisterakademie ist nach den Worten der Ministerin nun einvernehmlich mit den politischen Mandatsträgern vor Ort eine gute Anschlusslösung gefunden worden. Damit bleibe Mindelheim als wichtiger und starker Bildungsstandort für die Landwirtschaft erhalten.

Der Bauernverband unterstützt die neue Meisterakademie in Mindelheim zu 100 Prozent

„Mit einer Meisterakademie in Mindelheim stärken wir die Qualität der Ausbildung und Qualifizierung der Nachwuchs-Landwirte hier vor Ort. Das ist gerade in unserem landwirtschaftlich geprägten Unterallgäu eine erfreuliche Entwicklung und ein schönes Signal für unsere Landwirtschaft“, sagte Landrat Alex Eder. Der Kreisobmann des Bauernverbandes Martin Schorer ergänzte: „Der Kreisverband Unterallgäu des Bauernverbandes steht zu 100 Prozent zu dieser Meisterakademie. Wir werden das Projekt in jeder Hinsicht unterstützen.“

Klimawandel, Tierwohl, gesetzliche Auflagen, gesellschaftliche Belange, Digitalisierung, neue Märkte – das sind nur einige der Themen, die in der Landwirtschaft stark an Bedeutung gewonnen haben. Dies muss sich auch in der landwirtschaftlichen Fortbildung abbilden. Um diesen steigenden fachlichen Herausforderungen gerecht zu werden, ohne den Lehrplan zu überfrachten, läuft seit 2020 ein Schulversuch. „Die durchwegs positiven Rückmeldungen zeigen den Weg auf: Künftig gilt es, die fachlichen Inhalte in der Landwirtschaftsschule zu vertiefen und anschließend zusätzliche Inhalte zur Meistervorbereitung in Modulform anzubieten. So bleibt auch mehr Zeit, die wichtige Weiterentwicklung des eigenen Betriebs zu planen,“ so die Ministerin. Auch steuerliche und rechtliche Inhalte können vertieft werden. Zudem werden die Bereiche Berufsausbildung und Mitarbeiterführung angeboten. (mz)

Lesen Sie dazu auch