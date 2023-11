Mindelheim

vor 47 Min.

Mindelheim bekommt einen neuen Kämmerer

Plus Eigentlich war alles bereits in trockenen Tüchern: Nachfolger von Kämmerer Wolfgang Heimpel sollte in Mindelheim Ronny Herold werden. Dieser hat nun zurückgezogen.

Von Johann Stoll

Viele können es noch gar nicht glauben, dass der langjährige Kämmerer der Stadt Mindelheim seinen wohlverdienten Ruhestand antritt. Sein besonderes Markenzeichen war Jahr für Jahr, einen sehr vorsichtig kalkulierten Haushaltsplan aufzustellen. Gegen Jahresende dann war die Freude dann im Stadtrat immer besonders groß, weil das Ergebnis meist um mehrere Millionen Euro besser ausgefallen war. Offiziell scheidet Wolfgang Heimpel am 24. November aus seinem Amt. Tatsächlich aber hat er bereits das Feld geräumt, weil er noch alten Urlaub abbaut.

Ronny Herold sollte Wolfgang Heimpel als Kämmerer nachfolgen

Nachfolger sollte der bisherige Stellvertreter Ronny Herold werden. So war es bereits auch im Stadtrat abgesegnet worden. Herold hat sich in den vergangenen Monaten bereits intensiv in die Zahlen der Stadt eingearbeitet. Als langjähriger Mitarbeiter im Rathaus ist ihm die Materie ohnehin nicht fremd.

