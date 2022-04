Mindelheim bekommt Windräder

Der Stadtrat macht den Weg für Windkraft im Stadtwald frei. Er sieht aber auch die Unternehmen in der Pflicht, an die eine klare Forderung geht.

Der Mindelheimer Stadtrat hat ein klares Zeichen für die Nutzung der Windkraft im Stadtwald gesetzt. Mit 20 gegen zwei Stimmen (Max Heim und Manfred Schuster) sprach sich das Gremium am Montagabend für ein Bauleitplanverfahren aus, um Baurecht für mehrere Windräder zu schaffen. Wie viele solche Anlagen östlich von Mindelheim entstehen werden, ist derzeit noch unklar.

Teil des Beschlusses sind drei Bedingungen. Die Realisierung der Windkraftanlagen erfolgt in Abstimmung mit dem örtlichen Energieversorger VWEW. Die Stadt wolle nicht Konkurrenz im eigenen Haus schaffen, wie es Bürgermeister Stephan Winter formulierte. Zweite Voraussetzung: Die Mindelheimer Bürgerinnen und Bürger sollen die Möglichkeit bekommen, sich finanziell an dem Projekt „angemessen“ zu beteiligen.

Die Mindelheimer Unternehmen sollen zu Dachflächen-Fotovoltaikanlagen verpflichtet werden

Und nicht zuletzt werden auch die Mindelheimer Unternehmen in die Pflicht genommen. Weil die Windkraftanlagen vorrangig diese Firmen mit Strom versorgen werden, sollen auch diese Unternehmen ihren Beitrag leisten. Die Firmen sollen verpflichtet werden, die Möglichkeiten regenerativer Energieerzeugung auf ihrem Firmengelände spätestens bis zur Inbetriebnahme der Windkraftanlagen auszuschöpfen. Konkret wird an die Installation von Dachflächen-Fotovoltaikanlagen gedacht. Diese Voraussetzungen sind durch Vereinbarungen nachzuweisen, bevor ein Bauleitverfahren eingeleitet wird. „Das ist nicht zu viel verlangt, die vorhandenen Dachflächen zu nutzen“, sagte Winter.

CSU-Fraktionschef Christof Walter wurde noch deutlicher, „damit Windkraft in Mindelheim eine Chance hat“. Er sprach von einer „Verpflichtung“ der heimischen Wirtschaft, Hallenflächen und Fassaden für Fotovoltaik zu nutzen. Ihm sei wichtig, die Bürgerschaft mitzunehmen, um Windkraft in Mindelheim zu ermöglichen. Eine Firma, die Maschinen für die Elektroindustrie baut, hat aus Sicht von Christof Walter eine besondere Verantwortung, hier zu handeln. Walter sprach von einer klaren „Erwartungshaltung“.

Wichtig ist der CSU auch, den eigenen Energieversorger mit im Boot zu wissen. Dadurch, dass sich die Bürgerinnen und Bürger beteiligen können, hofft Walter, dass sich auch jene überzeugen lassen, die zu recht auf den Tier- und Vogelschutz hinweisen. Er möchte die heimischen Winde und die Sonne nutzen. Angesichts von Elektroautos und der Notwendigkeit des Klimaschutzes hätten alle eine hohe Verantwortung.

Das Gebiet zwischen Mindelheim und St. Anna ist ein "Windvorranggebiet"

Der Bürgermeister wies auf den Regionalplan Donau-Iller hin, in dem vor rund acht Jahren ein Teil des Stadtwaldes zwischen St. Anna und Mindelheim zum „Windvorranggebiet“ erklärt worden war. Vorausgegangen war eine fachliche Prüfung, in der die Windhöffigkeit untersucht worden war. Dieser Standort war als geeignet eingestuft worden. Vor wenigen Wochen hatte Winter gegenüber der MZ gesagt, das Gebiet westlich von Mindelheim sei auch deshalb für Windkraft ausgeschlossen worden, weil dort die historisch bedeutende Mindelburg steht.

Das Energieteam der Stadt macht sich für Fotovoltaik und Windkraft stark. Mit Beginn des Krieges am 24. Februar in der Ukraine habe sich die Welt gedreht. Seither erlebt der Energiemarkt eine „exorbitante Preisentwicklung“. Jeder müsse nun seinen Beitrag leisten. Schon zum Jahreswechsel hat Winter die Stadtratsfraktionen um Rückmeldung gebeten, wie sie zur Windkraft stehen. Das Votum fiel eindeutig aus.

Stefan Drexel sagte für die Freien Wähler, sie sei ein wichtiger Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Er erinnerte an das Atomunglück von Tschernobyl vor 36 Jahren. Große Freiflachen-Fotovoltaikanlagen stehen zunehmend in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Windkraft sei bisher in Bayern wenig genutzt. Dies bedeute Standortnachteile. In der Bevölkerung sei ein Umdenken notwendig. Arten- und Landschaftsschutz seien wichtig. Aber die Vorteile der Windenergie überwiegen, so Drexel.

Das Mindelheimer Energieteam will die Stadt energieautark bekommen

Georg Pfeifer verlas für die SPD eine Stellungnahme des Vorsitzenden des Energieteams, Roland Ahne, der an der Sitzung nicht teilnehmen konnte. Schnellstmöglich sollte so viel Strom wie möglich im eigenen Land produziert werden. Ziel sei, Mindelheim weitgehend energieautark zu bekommen. Für die Bürgergemeinschaft sprach sich Ursula Kiefersauer für die Windkraft aus. Angesichts von drei Millionen Euro Kosten für ein Windrad werde die Realisierung aber noch dauern. Sie sprach von drei Windrädern, die 250 Meter hoch werden sollen.

Josef Doll (Grüne) erinnerte daran, dass er schon lange die Energiewende fordere. Für Fotovoltaik sollten nicht landwirtschaftliche Flächen verbraucht werden. Auf den Häusern sei dafür noch viel Potenzial. Dezentrale Lösungen seien der richtige Weg. Er hoffe, dass die Verfahren beschleunigt werden. „Wir müssen loslegen!“

ÖDP-Stadtrat Miller hält den Schaden niedrig im Vergleich zum Nutzen

Peter Miller (ÖDP) freut sich, dass CSU und Freie Wähler jetzt auch auf die Windkraft setzen. Fotovoltaik in Kombination mit Windkraft sorgten für eine gute Grundlastversorgung. In Richtung der Naturschützer sagte Miller, Windkraft werde garantiert den einen oder anderen Vogel das Leben kosten. Und auch die optische Beeinträchtigung wollte er nicht abstreiten. Unter dem Strich aber sei der Schaden niedrig im Vergleich zum hohen Nutzen.

Auch Christian Sedlmeir (AfD) geht den Weg hin zur Windkraft mit. Er kritisierte allerdings, dass dafür Wald geopfert werden soll. „Das ist unsere Lunge“. Auch werde der Boden durch den Bau der tonnenschweren Anlagen verdichtet. "Kommentar