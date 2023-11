Mindelheim ehrt zupackende Helfer

Ob als Ersthelfer bei einem Verkehrsunfall oder als Schlichter bei einem Streit: Sie alle eint, dass sie zupacken und nicht wegsehen. Für sie gibt es nun einen Festakt.

Zivilcourage wird in der Öffentlichkeit immer wieder eingefordert. Dabei stellt Mindelheims Polizeichefin Dagmar Bethke klar, dass sich niemand selbst in Gefahr bringen müsse. Aber es wäre schon viel geholfen, wenn alle Menschen bei einer erkennbaren Notlage beherzt zupacken und so anderen helfen würden. Dabei erinnert sie an die Pflicht zur Hilfeleistung. Die gilt für jeden. „Das ist eine rechtliche Verpflichtung“, betont Bethke, was offenbar nicht allen bewusst ist.

Deshalb ist sie froh, dass nach der coronabedingten Zwangspause die Aktion „Menschen und Taten“, kurz MuT, wieder anlaufen kann. Denn mit der öffentlichen Auszeichnung vorbildlichen Verhaltens lässt sich auch vermitteln, wie richtig gehandelt werden sollte.

Festabend am 12. November im Forum Mindelheim

Die Aktion MuT geht auf Mindelheims früheren Polizeichef Gerhard Zielbauer zurück, der in Mindelheim einen Blaulichtstammtisch ins Leben gerufen hatte. Dabei war die Idee entstanden, dass die Mindelheimer Blaulichtorganisationen Feuerwehr, Rotes Kreuz und Malteser zusammen mit der Stadt, der Mindelheimer Zeitung und der Bürgerstiftung couragiertes Verhalten auszeichnen.

Dazu ist am Sonntag, 12. November, im Forum ein Festabend angesetzt, auf dem Frauen und Männer für ihr vorbildliches Verhalten geehrt werden. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr. Die Geehrten erhalten eine Urkunde und eine Stele, die von Vertretern der genannten Organisationen überreicht werden. Die Veranstaltung ist öffentlich. Dagmar Bethke und Bürgermeister Stephan Winter würden sich freuen, wenn möglichst viele Interessierte kommen würden.

Der Abend wird musikalisch umrahmt durch das Saxophonquartett der städtischen Musikschule Mindelheim, dem Kristina Rauch, Florian Lutzenberger, Fabian Cecan und Ulf Kiesewetter angehören. Das Ensemble spielt Werke von Georges Bizet, Irving Berlin, Freddy Mercury, Karen Street und Alois Riedlsperger.