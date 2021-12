Mindelheim erlebt bei der Kläranlage ein blaues Wunder

Plus Eine Ausschreibung für die Modernisierung der Kläranlage brachte genau ein Angebot. Und das ging richtig ins Geld. Warum die Stadt trotzdem zugegriffen hat.

Da mussten selbst altgediente Stadträte für einen Moment tief Luft holen, als Roman Laux vom Ingenieurbüro Holinger aus Ulm das Ergebnis einer Ausschreibung für die Kläranlage verkündete. Statt wie kalkuliert für rund 273.000 Euro lag der günstigste Anbieter für die Modernisierung des Vorklärbeckens bei gut 375.000 Euro – also mehr als 100.000 Euro darüber. Wie kann das sein?