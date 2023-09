Mindelheim

17:00 Uhr

Mindelheim fordert von Innenminister fairere Verteilung der Flüchtlinge

Plus Zuerst hat Landrat Eder dem Bundeskanzler geschrieben. Jetzt schickte Mindelheims zweiter Bürgermeister Roland Ahne einen Hilferuf an den Bayerischen Innenminister.

Von Johann Stoll

Der Landrat hatte vor wenigen Tagen in einem sechsseitigen Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) die dramatische Lage beschrieben, in der sich die Landkreise inzwischen befinden. Unterkünfte für Flüchtlinge sind kaum noch zu finden. Im Unterallgäu muss deshalb laut Landratsamt die Turnhalle des Förderzentrums in Mindelheim mit Menschen belegt werden, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat Post aus Mindelheim erhalten. Foto: Sven Hoppe (dpa)

Nun hat Roland Ahne (SPD) für die Stadt Mindelheim nachgelegt. Adressat hier ist allerdings nicht die Bundesregierung, sondern Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU). Der stellvertretende Bürgermeister schreibt, die Städte Mindelheim und Bad Wörishofen bitten darum, die Verordnung des Asylgesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes und den Paragraph 12 des Aufenthaltsgesetzes (Asyldurchführungsverordnung -DV Asyl) vom 16. August 2016 so abzuändern, dass es dem Landrat möglich gemacht wird, die Flüchtlinge und Asylbewerber rechtlich gesichert auf alle Gemeinden im Landkreis fair zu verteilen. Angewendet werden könnte der Königsteiner Schlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel regelt unter anderem die Aufteilung von Geflüchteten in die Bundesländer. Mit ihm wird jährlich neu festgelegt, wie viele Schutzsuchende ein Bundesland aufnimmt. Namensgeber war die hessische Stadt Königstein im Taunus.

