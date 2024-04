Mindelheim

vor 34 Min.

Mindelheim hat einen neuen Marktmeister für Frühjahrsmarkt und Plärrer

Am Sonntag sowie am Montag erlebt Kilian Schmid beim Mindelheimer Frühjahrsmarkt seine Premiere als verantwortlicher Marktmeister.

Plus Kümmerer, Streitschlichter und Marktorganisator: Kilian Schmid ist Mindelheims neuer Marktmeister und hat dadurch ein vielfältiges Aufgabengebiet.

Von Marcus Barnstorf

Wenn am Weißen Sonntag und dem darauffolgenden Montag der Mindelheimer Frühjahrsmarkt stattfindet, wird es für Kilian Schmid spannend. Erstmals ist der stellvertretende Ordnungsamtsleiter als Marktmeister im Einsatz. Der 29-Jährige tritt die Nachfolge von Ralf Müller an, der in den vergangenen 21 Jahren für die Fieranten beim Herbst- und Frühlingsmarkt erster Ansprechpartner war und sich im Februar in den Ruhestand verabschiedete. Die Aufgaben eines Marktmeisters sind vielfältig, und nicht selten wird aus dem reinen Organisator auch ein Kümmerer und Streitschlichter.

Bereits Monate vorher werden die zahlreichen Bewerbungen der Markthändlerinnen und -händler aus weiten Teilen Süddeutschlands gesichtet und die acht bis zehn Meter langen Stände entlang der Maximilian- und Krumbacher Straße vergeben. „Knapp 70 Prozent der rund 140 Beschicker schlagen jedes Jahr ihre Zelte bei uns auf“, erklärt der Diplom-Verwaltungswirt Kilian Schmid, der 2015 seine Ausbildung bei der Stadt Mindelheim begann. In den vergangenen Jahren ließ Müller seinen Nachfolger an den reichen Erfahrungen teilhaben. Man kennt sich und weiß genau, wer beispielsweise einen Strom- und Wasseranschluss benötigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen