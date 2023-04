Mindelheim hat jetzt eine Behindertenbeauftragte

Um die Anliegen von Menschen mit Behinderung kümmert sich in Mindelheim jetzt eine Frau.

Über viele Jahre war Ralph Czeschner Behindertenbeauftragter der Stadt Mindelheim. Nun hat er dieses Amt abgegeben. Bürgermeister Stephan Winter dankte Czeschner für seinen großen Einsatz in der Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sozialausschusses des Stadtrates. Nachfolgerin ist Monika Sirch, die Vorsitzende der Behinderten-Kontaktgruppe. Sie wurde einstimmig gewählt. Sirch sagte, Barrierefreiheit sei ihr ein großes Anliegen.

Ralph Czeschner hat nach vielen Jahren sein Amt als Behindertenbeauftragter der Stadt Mindelheim aufgegeben. Foto: Helmut Bader

Rollstuhlfahrer sollten nicht über einen Hintereingang in ein Gebäude gelotst werden. Die Gebäude sollten vielmehr behindertengerecht gestaltet sein. Das Mindelheimer Rathaus sei hier vorbildlich gestaltet. Als großen Wunsch an die Stadt äußerte Sirch, den Silvestersaal barrierefrei zu gestalten. "Das liegt mir am Herzen", sagte sie und dankte zugleich für das Vertrauen, das ihre die Stadträte schenken. (jsto)