Mindelheim hat jetzt eine Fahrrad-Reparaturstation

Am Wildbienen-Lehrpfad in Mindelheim ist eine Fahrrad-Reparaturstation aufgestellt worden. Dort findet man alle gängigen Fahrrad-Werkzeuge und eine Luftpumpe. Der Zugang zum Werkzeug ist durch ein Einkaufswagenschloss gesichert, man sollte also eine Münze oder einen Chip dabei haben. Künftig ist auch geplant, einen Schlüsseltresor mit einer Art Code anzubringen. Die Reparaturstation wurde von der LAG Kneippland Unterallgäu mit 1500 Euro bezuschusst, 1000 weitere Euro kamen aus privater Hand. Mit Unterstützung des Bauhofs konnten zudem aus Baumstämmen ein Fahrradständer gebaut werden. Eine geeignete Halteplatte zum Einbetonieren wurde von der Schlosserei Renner aus Stetten „gesponsert“.

