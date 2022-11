Mindelheim ist beim Umweltschutz in Bayern spitze

Umweltminister Thorsten Glauber zeichnete die Kreisstadt in Regensburg mit dem „European Energy Award“ aus. Ein Projekt hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt.

Die Fahrt nach Regensburg hat sich für Mindelheims Zweiten Bürgermeister und Vorsitzenden des Energieteams gelohnt: Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber zeichnete die Unterallgäuer Kreisstadt für ihren Einsatz für die Umwelt mit dem „European Energy Award“ aus. Roland Ahne nahm den Preis für die Stadt entgegen.

In Regensburg hat Glauber die sieben Preisträger dieses Jahres ausgezeichnet. Der Gemeinde Wasserburg am Bodensee wurde dabei eine besondere Ehre zuteil. Für die herausragenden Leistungen in der kommunalen Klimaschutz- und Energiepolitik zeichnete Glauber Wasserburg mit dem European Energy Award (eea) in Gold aus. Es handelt sich dabei um die höchste eea-Stufe.

Das Unterallgäu ist gleich mit zwei Preisträgern vertreten

Daneben erhielten der Gastgeber Regensburg sowie Buchenberg, Bad Grönenbach, Pfronten, Mindelheim und Donauwörth den European Energy Award. Abgesehen von Regensburg werden alle in diesem Jahr ausgezeichneten Kommunen vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) bei ihrer eaa-Teilnahme betreut.

Mindelheim ist vor allem für die vorbildliche Generalsanierung des Maria-Theresia-Freibads ausgezeichnet worden. Knapp neun Millionen Euro investierte die Stadt Mindelheim dafür. Das Bad wurde bis auf den Rohbau zurück und anschließend nach den modernsten technischen und energetischen Anforderungen wieder neu aufgebaut.

Das Mindelheimer Freibad ist ein "echtes Schmuckstück" geworden

Der Umweltminister sprach von „einem echten Schmuckstück“. Dank der Wärmepumpe und der beiden Solarthermie- und PV-Anlagen ist „das alte neue Maria-Theresia-Bad“, so Glauber, nahezu energieautark. Durch die energetische Sanierung werden die Emissionen von Kohlendioxid um 90 Prozent reduziert. Mit diesem Vorzeigeprojekt und einer Reihe weiterer Vorhaben habe Mindelheim beim externen Audit 72,9 Prozent aller möglichen Punkte erreicht. Das sind 20 Prozent mehr als noch vor vier Jahren, als Mindelheim zum ersten Mal mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden war.

Als einziger Landkreis in ganz Bayern ist das Unterallgäu gleich mit zwei Preisträgern vertreten. Der Markt Bad Grönenbach erhielt bereits zum vierten Mal den European Energy Award. Es handelt sich dabei um eine echte Gemeinschaftsleistung, „Die ehrenamtlichen Mitglieder des Energieteams, der örtliche Energieversorger und der Erste Bürgermeister Bernhard Kerler ziehen alle an einem Strang“, betonte Umweltminister Glauber in seiner Laudatio.

Im Baugebiet an der Ringeisenstraße werde beispielsweise auf eine klimaschonende Wärmeversorgung gesetzt. Erdwärmesonden dienten hier als Wärmequellen. Über Wärmepumpen werde die klimaneutrale Erdwärme zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung nutzbar gemacht.

Bad Grönenbach macht sich von Gasimporten unabhängig

Das Besondere an diesem Konzept: Alle 30 Wohneinheiten wurden bereits bei der Erschließung mit Wärmesonden ausgerüstet. Die Kosten dafür übernahm die Marktgemeinde. „Ein echtes Investment in die Zukunft“, lobte Glauber.

„Die Weitsicht zahlt sich gleich doppelt aus: Es werden jährlich knapp 100 Tonnen Kohlendioxid gegenüber herkömmlichen Gasbrennwertheizungen eingespart und man macht sich unabhängig von Gasimporten.“ Der Markt Bad Grönenbach erreichte beim European Energy Award 64 Prozent der möglichen Punkte. (mz)