Mindelheim

17:03 Uhr

"Mindelheim ist verantwortungsbewusst": Demo weicht auf Mittwoch aus

Zur Gegen-Demo nach dem Corona-Spaziergang kamen am Montag über 220 Menschen. Die nächste Demo dieser Art findet am kommenden Mittwoch statt.

Plus Vergangenen Montag hatte die Demo zum ersten Mal stattgefunden. Warum Organisator und Mindelheims dritter Bürgermeister, Roland Ahne, auf den Mittwoch ausweicht.

Von Johann Stoll

Die von Mindelheims Drittem Bürgermeister Roland Ahne organisierte Demonstration für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Corona-Pandemie erlebt in der kommenden Woche eine Neuauflage auf dem Mindelheimer Marienplatz. Premiere war am 17. Januar um 19.45 Uhr mit rund 220 Personen. Zuvor waren um 18 Uhr nach einer Kundgebung rund 1200 Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Maßnahmen durch Mindelheim spaziert. Roland Ahne hat die zweite Demonstration wie beim ersten Mal beim Landratsamt angemeldet. Sie findet aber nicht mehr am Montagabend statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen