Mindelheim

12:00 Uhr

Mindelheim lässt seine NS-Vergangenheit ausleuchten

Plus Das Institut für Zeitgeschichte wird mit der Aufgabe betraut, eine Studie über die Jahre 1933 bis 1945 in Mindelheim zu erstellen. Das birgt Brisanz.

Von Johann Stoll

Rund 77 Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur ist auch in Mindelheim die Zeit reif, das Geschehen der Jahre zwischen 1933 und 1945 fundiert wissenschaftlich aufzuarbeiten. Vor dem Stadtrat gab Bürgermeister Stephan Winter bekannt, die Stadt wolle dem Beispiel der Städte Memmingen und Kaufbeuren folgen und eine historische Untersuchung in Auftrag geben. Diese Arbeit soll sich nicht auf einzelne Personen beschränken. Der „gesamtgeschichtliche Kontext“ soll aufgearbeitet werden, kündigte der Rathauschef an.

