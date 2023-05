Mindelheim rüstet Wohnanlagen mit Pelletsheizung aus

Am Anger in Mindelheim finden Menschen ein Dach über dem Kopf, die es auf dem normalen Wohnungsmarkt schwer haben. Nun investiert die Stadt kräftig in die Häuser.

Hermann Schröther vom Bauamt der Stadt Mindelheim liegt das Vorhaben schon länger am Herzen, wie er vor dem Stadtrat einräumte. Die drei Häuser mit ihren 24 Wohnungen haben schon seit Jahren Probleme mit der Befeuerung. Sogar zu Brandeinsätzen der Feuerwehr sei es bereits gekommen. Jede einzelne Wohnung hat ihre eigene Heizung. Der Stadtrat hatte nun darüber zu entscheiden, wie sich die Heizanlage so erneuern lässt, dass sie sicher, bezahlbar und umweltfreundlich wird.

Der Staat fördert die neue Zentralheizung mit über 61.000 Euro

Das mit der Prüfung betraute Mindelheimer Ingenieurbüro Lutzenberger hat zwei Varianten unter die Lupe genommen. In der einen sollte mit Erdgas geheizt werden, in der anderen mit Pellets. Durch eine zugesagte staatliche Förderung in Höhe von 61.250 Euro sei die Variante mit Pellets die etwas günstigere, sagte Schröther. Für diese Lösung sprach sich einstimmig der Stadtrat aus. Der größte Teil der Kosten fällt durch aufwendige Verrohrungen in den Wohnungen und Gebäuden an.

Acht Firmen hat die Stadt eingeladen, Angebote abzugeben. Das Ergebnis war ein Spiegelbild der aktuellen Lage bei vielen Handwerksbetrieben. Zunächst bewarb sich keine einzige Firma um den Auftrag, weil die Betriebe alle Hände voll zu tun haben. Daraufhin hat die Stadt weitere drei Firmen um ein Angebot gebeten. Ein Unternehmen reichte dann ein Angebot ein.

Das lag mit knapp 318.500 Euro über dem Haushaltsansatz von 258.000 Euro, räumte Schröther ein. Dennoch empfahl das Ingenieurbüro die Vergabe an das Unternehmen. Die anfallenden Mehrausgaben will Schröther an anderen Haushaltstellen einsparen.

Bürgermeister Stephan Winter warb für den Einbau einer Zentralheizung in die Gebäude Am Anger 3, 5 und 7. In die Gebäude sei immer wieder investiert worden. Die Heizung sei aber aufgeschoben worden. "Das ist jetzt dringend angesagt", betonte der Rathauschef. Weniger der Heizkessel gehe ins Geld als die Verrohrung. In den Häusern gibt es keinen Keller, in dem die zentrale Heizanlage Platz finden könnte.

Warum der Anschluss ans Fernwärmenetz keine Option war

Ursula Kiefersauer von der Bürgergemeinschaft erinnerte an die Pflichtaufgabe der Kommune, Menschen zu helfen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Die 60.000 Euro Mehrkosten seien hinnehmbar. Die Stadt nimmt die Aufgabe sehr ernst und hat erst kürzlich ein neues Obdachlosenheim plus PV-Anlage in Auftrag gegeben. Die Gesamtkosten dafür liegen über eine halbe Million Euro. Josef Doll (Grüne) hätte es lieber gesehen, wenn die Gebäude ans Fernwärmenetz angeschlossen worden wären. Die Leitungen sind laut Schröther aber zu weit entfernt. Damit wären die Kosten um ein Vielfaches höher. Manfred Schuster (BG) regte Solarthermie als Ergänzung an. Schröther nannte das eine Option.

Fritz Birkle (CSU) sprach von einer vernünftigen Lösung. Gas wäre keine Alternative gewesen. Ihn wunderte, dass das überhaupt in die Überlegungen einbezogen wurde. Ein Feinstaubfilter übrigens ist für die neue Zentralheizung vorgesehen. Der Zuschlag ging zum Preis von 318.472,17 Euro an die Firma Marcel Klaus aus Mindelheim.