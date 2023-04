Mindelheim ruft zum Stadtradeln auf

Wer beim "Stadtradeln" mitmacht, tut der Umwelt Gutes - und der Radinfrastruktur vor der eigenen Haustür im besten Fall auch. Los geht's am 1. Mai.

Zum ersten Mal beteiligt sich die Stadt Mindelheim heuer an der bundesweiten Aktion "Stadtradeln" und ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, mitzumachen. Zwischen dem 1. und dem 23. Mai sollen sie möglichst oft das Auto stehen lassen und stattdessen aufs Fahrrad umsteigen. Die Kampagne des Klima-Bündnisses will aber nicht nur der Umwelt etwas Gutes tun, sondern auch dazu beitragen, die Radinfrastruktur vor Ort zu verbessern.

Wer mitmachen will, muss sich zunächst unter stadtradeln.de/Mindelheim anmelden. Auch Teams können gebildet werden. Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können die Teilnehmenden die geradelten Strecken dann bequem via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. Das ist deshalb wichtig, weil die Stadt Mindelheim das radelaktivste Team, den aktivsten Radfahrer und die Stadtradeln-Stars prämiert und auch die Stadt selbst mit den anderen teilnehmenden Kommunen im Wettbewerb steht.

Die Teilnehmenden können auf gefährliche Stellen im Mindelheimer Radwegenetz aufmerksam machen

Mit der App werden zudem Radverkehrsdaten erhoben, die das Klima-Bündnis vollkommen anonymisiert wissenschaftlich auswertet. Sie geben der Stadt Auskunft über verkehrsplanerische Fragen wie: Wo sind wann wie viele Radler und Radlerinnen unterwegs, wo gerät der Verkehrsfluss ins Stocken oder wo sind Wartezeiten an Ampeln vielleicht unverhältnismäßig lang? Die Ergebnisse sollen einen möglichst bedarfsgenauen Ausbau der Radinfrastruktur ermöglichen.

Während des dreiwöchigen Kampagnenzeitraums bietet Mindelheim zudem allen Bürgern und Bürgerinnen die Meldeplattform "Radar!" an. Damit können Radelnde auf www.radar-online.net oder über die Stadtradeln-App die Verwaltung auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam machen. Dazu setzen sie einfach einen Pin auf die digitale Straßenkarte, beschreiben die Gefahrenstelle und der Radverkehrsbeauftragte der Verwaltung wird automatisch informiert.

Startschuss zum "Stadtradeln" ist am 1. Mai auf dem Mindelheimer Marienplatz

Auftakt zum Mindelheimer Stadtradeln ist am Montag, 1. Mai, um 11 Uhr am Mindelheimer Marienplatz. Bei schönem Wetter startet von hier eine Radtour in und um Mindelheim mit anschließender Einkehr in den Biergarten des Hotels Post. Bei schlechtem Wetter geht es gleich ins Hotel Post zu einem Rad-Stammtisch mit einem Vortrag des Radteams.