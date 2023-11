Mindelheim saniert einige Kanäle

Anwohner müssen in einigen Mindelheimer Straßen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Wegen Kanalsanierungen kommt es in mehreren Straßen in Mindelheim zu Behinderungen. Wie die Stadt mitteilt, sind die Brenner-, Seybold- und Triebstraße betroffen. Beginn der Arbeiten ist am Montag, 20. November. Die Arbeiten führt die Firma Aarsleff aus München im Auftrag der Stadt aus. Die Straßenfläche muss dazu nicht aufgebrochen werden, da die Arbeiten über die Kanalschächte im Straßenraum erfolgen. Hierfür stehen voraussichtlich je nach Witterung abwechselnd von Montag, 20. November bis Ende Mai 2024 Sanierungsfahrzeuge stundenweise an den Schächten.

Betroffene Haushalte werden gesondert informiert

Für die Sanierung der Hausanschlüsse benötigt die Firma für rund einen Tag Zugang zu den betreffenden Grundstücken. Die Hausanschlussschächte müssen in dieser Zeit jederzeit zugänglich sein. Die betroffenen Haushalte werden vor Beginn der Arbeiten durch die Firma Aarsleff informiert, da es zeitweise notwendig ist, den Abwasserzulauf im Kanal so gering wie möglich zu halten.

Die Stadt Mindelheim bittet um Verständnis, dass während der gesamten Bauphase mit Behinderungen durch parkende Baufahrzeuge und Lärmbelästigung zu rechnen ist. Nähere Informationen erhalten Sie direkt durch die Baufirma vor Beginn der Arbeiten oder beim Stadtbauamt, Sachgebiet Tiefbau (Tel. 9915-241, E-Mail: barbara.muhr@mindelheim.de). (mz)