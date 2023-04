Flächennutzungsplan und Bauanfragen: Diese Projekte beschäftigen Mindelheim

Der bisherige Flächennutzungsplan wird der Entwicklung der Stadt nicht mehr gerecht. Eine längere Debatte gab es zudem zu Erweiterungsplänen eines Autohauses.

Eine der ersten Amtshandlungen von Bürgermeister Stephan Winter bei seinem Amtsantritt vor gut 20 Jahren war die Unterschrift unter einen neuen Flächennutzungsplan der Stadt. Die Welt habe sich in dieser Zeit geändert, meinte der Bürgermeister in der jüngsten Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschusssitzung des Stadtrates. Deshalb schlug er die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan der Stadt vor.

Der Flächennutzungsplan ist das Werkzeug der Stadt für die strategische Planung für das Gemeindegebiet und für die städtebauliche und räumliche Entwicklung sowie die Bodennutzung. Er beruht auf Strukturdaten, Konzepten und Prognosen, die laut Winter jedoch nicht in Stein gemeißelt seien. Alleine in seiner Zeit als Bürgermeister habe es zahlreiche Teiländerungsverfahren und Berichtigungen gegeben. Der Flächennutzungsplan sei für eine Zeit von rund 20 Jahren gedacht. Der aktuelle Flächennutzungsplan werde der städtebaulichen und räumlichen Entwicklung der Stadt nicht mehr gerecht.

Der neue Flächennutzungsplan müsse sich an die neuen Rahmenbedingungen und Rechtslage und übergeordnete Planungen wie das Landesentwicklungsprogramm Bayern oder den Regionalplan Donau-Iller halten. Schwerpunkte seien der steigende Wohnraumbedarf, die Entwicklungsprozesse bei Gewerbe und Industrie sowie die gesamtstädtische Verkehrssituation. Dabei seien auch die Belange von Natur- und Umweltschutz zu berücksichtigen. Der Auftrag wurde nach Ausschreibung einstimmig an das Büro OPLA Augsburg zum Preis von 190.321 Euro vergeben.

Bürgermeister Winter sieht bei Erweiterungsplänen eines Autohauses noch mehrere offene Fragen

Eine längere Debatte gab es dann bei einer konkreten Bauvoranfrage. In der Landsberger Straße möchte ein bestehendes Autohaus die Werkstatt und ein Lager erweitern. Geplant ist ein Verbindungsbau, der auf einer Länge von zehn Metern direkt entlang der nördlichen Grenze errichtet werden soll. Daran ist anschließend mit drei Meter Grundabstand nach Norden ein Gebäude von 32 mal 12 Meter für Werkstatt und Lager vorgesehen. Im östlichen Teil dieses Gebäudes soll die Werkstatt für Pkws untergebracht werden. Im westlichen Teil (Länge 14,2 Meter) sind eine Lkw-Werkstatt sowie Büro- und Sozialräume geplant. Hier sei ein zweites Stockwerk vorgesehen, wobei eine Gesamthöhe von 8,75 Meter erreicht werde. Hinzu kam noch der Wunsch, dass der Erweiterungsbau mit Flachdach errichtet werden soll.

Laut Bürgermeister Winter ergeben sich daraus mehrere Fragen, unter anderem, ob der Erweiterungsbau außerhalb der Baugrenze errichtet werden darf. Für den Erweiterungsbau seien Gebäudehöhen von 3,5 bis 8,7 Meter vorgesehen. Kann man hierfür eine Genehmigung in Aussicht stellen, zumal nach Norden Wohnbebauung vorhanden ist?

Michael Helfert (SPD) sah die Sache kritisch. Die Gebäude seien regelrecht in das nicht allzu große Gelände "reingequetscht“. Ähnlich bewerteten dies die Räte Wolfgang Streitel (CSU) und Manfred Schuster (Bürgergemeinschaft).

Im Dr.-Jochner-Weg sollen für die Zeit des Klinik-Baus 125 Interims-Parkplätze entstehen

Nachdem es sich um eine Voranfrage handelte, kann die Verwaltung noch das Gespräch mit dem Bauherrn suchen. In einer Sache zeigte sich der Bauausschuss in seinem einstimmigen Beschluss unnachgiebig: Die Zustimmung zu einer Gebäudehöhe von 8,5 Meter könne nicht in Aussicht gestellt werden, der Bauherr solle deshalb auf das vorgesehene Obergeschoss verzichten. Weiter soll die Abstandsflächensatzung eingehalten werden und die vorgesehene Grenzbebauung im Norden könne nur erfolgen, wenn eine Abstandsflächenübernahmeerklärung des betroffenen Nachbarn vorliege.

Abschließend legte die Verwaltung noch eine Liste mit Bauvorhaben vor, die auf dem Büroweg erledigt wurden. Darunter ist ein Interimsparkplatz am Dr. Jochner-Weg 6. Hier sollen 125 befestigte, gekieste Stellplätze als Ersatz für Baumaßnahmen am Krankenhaus entstehen. Grünes Licht bekam auch der Neubau eines Arbeiterwohnheimes in der Daimler Str. 1a. In der Trettachstraße 4 (V-Markt-Baumarkt) wurde der Neubau einer Waschstraße mit fünf SB-Waschboxen und Staubsaugerplätzen genehmigt. An der Allgäuer Str. 22 entsteht eine DHL-Packstation.

Stadtrat Michael Helfert regte in diesem Zusammenhang an, dass der Bauausschuss Nachricht erhält, wenn das Landratsamt Bauanträge genehmigt, die vorher vom Ausschuss selbst abgelehnt wurden, um somit auf dem Laufenden zu sein.