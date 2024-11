Mindelheim senkt die Hebesätze für die Grundsteuer ab 2025

In ganz Bayern sind Kommunen gerade dabei, ihre Grundsteuer-Hebesätze neu festzulegen. So manche Gemeinde nutzt die Gelegenheit, um damit ihre Steuereinnahmen zu erhöhen. Nicht so die Stadt Mindelheim: Sie senkt im kommenden Jahr sogar ihre Grundsteuer-Hebesätze.

Einstimmig hat der Mindelheimer Stadtrat dem Beschlussvorschlag zugestimmt, den Hauptamtsleiter Michael Schindler vorgestellt hatte. Nachdem das Bundesverfassungsgericht die bisherige Berechnung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hatte, gilt ab dem 1. Januar das neue, sogenannte Flächenmodell. Dafür hatten Grundstücks- und Immobilienbesitzer zuvor ihre Daten melden müssen – die Finanzämter hatten die jeweils neuen Grundsteuermessbeträge dann an die Gemeinden weitergegeben. Doch längst nicht alle Informationen sind dort angekommen. Seit Jahresanfang wurden in der Stadtkämmerei Mindelheim rund 7300 vom Finanzamt übermittelte Datensätze verarbeitet und für 2025 vorgemerkt, erläuterte Schindler. Das entspricht einem Bearbeitungsstand von rund 90 Prozent. Nach altem Recht verwaltete die Stadt rund 8200 Fälle.

Zehn Prozent der Fälle fehlen der Stadt Mindelheim noch

Die fehlenden zehn Prozent liegen noch beim Finanzamt: Dabei handelt es sich beispielsweise um Widersprüche, Schätzungen und andere noch ungeklärte Fälle. Sie seien ein „kleiner Unsicherheitsfaktor“, erläuterte Bürgermeister Stephan Winter, weshalb die Verwaltung bei der Berechnung der neuen Hebesätze einen kleinen Puffer in Höhe von 75.000 Euro eingebaut habe.

Hauptamtsleiter Schindler erläuterte, dass die Verwaltung alle Fälle händisch eingegeben habe, weil „sehr viele Fehler“ entdeckt worden seien, etwa, weil Steuerpflichtige offenbar nicht alles richtig angegeben hatten. Auffallend falsche Angaben habe die Stadt eigenständig dem Finanzamt mitgeteilt, so Schindler. Allerdings sei die Stadt an den vom Finanzamt ermittelten Grundsteuermessbetrag zwingend gebunden. Einspruch dagegen könne nur der Steuerpflichtige selbst einlegen – und das auch nur beim Finanzamt, nicht bei der Stadt. All diese Informationen will die Stadt Mindelheim auf einem Hinweisblatt abdrucken, das Anfang 2025 zusammen mit dem Grundsteuerbescheid versandt wird.

Mindelheim hat sich an die Aufkommensneutralität gehalten

Die neue Grundsteuer, so versprach es die Bundes- und Landespolitik einst, soll im Vergleich zur bisherigen aufkommensneutral sein. Das heißt: Insgesamt soll eine Kommune nicht mehr oder weniger dadurch einnehmen, auch wenn sich für den einzelnen Grundstücksbesitzer durchaus etwas ändern kann. „Die Stadt Mindelheim hat sich daran gehalten!“, betonte Bürgermeister Winter.

Würde die Stadt ihre bisherigen Hebesätze von 335 Prozent beibehalten, würde sie bei der Grundsteuer B rund 22 Prozent mehr erwirtschaften, bei der Grundsteuer A sechs Prozent weniger, erläuterte Hauptamtsleiter Schindler. 2024 hatte Mindelheim 77.000 Euro über die Grundsteuer A (für Land-/Forstwirtschaft) und 2,293 Millionen Euro über die Grundsteuer B (für bebaute oder unbebaute Grundstücke) eingenommen. Damit die Summe auch nach der Reform gleich bleibt, müsste die Stadt ihre Hebesätze für die Grundsteuer senken – und zwar um 50 Prozentpunkte auf einen Hebesatz von 285 Prozent, wie Schindler erläuterte.

Die Grundsteuer wird die Stadt Mindelheim noch weiter beschäftigen

Diesem Vorschlag stimmte der Mindelheimer Stadtrat einstimmig zu. Christoph Walter (CSU) hielt es für ein richtiges Signal, nicht „durch die Hintertür“ die Steuereinnahmen zu erhöhen. Die Grundsteuer wird das Gremium vermutlich aber auch in Zukunft noch beschäftigen. Allein schon wegen der Ungenauigkeit durch die fehlenden zehn Prozent werde man noch einmal nachsteuern müssen, kündigte Bürgermeister Stephan Winter an.