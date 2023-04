So steht Mindelheim beim Thema Fahrradfahren da

Plus 2018 noch bekam Mindelheim die Note 3,5 für ihre Fahrradfreundlichkeit. Seither geht es bergab. Bei der aktuellen Befragung durch den ADFC gab es nur noch eine 4,0.

Man muss diese Befragung allerdings auch nicht überbewerten. Gerade einmal 67 Frauen und Männer aus Mindelheim hatten teilgenommen. Mehr als ein Stimmungsbild ist das also nicht. Mindelheim landete bayernweit im Mittelfeld auf Platz 296 von 474 Kommunen. Damit weiß sich die Stadt in guter Gesellschaft vieler unzufriedener Radfahrer.

Radfahren genießt im Rathaus allerdings längst hohe Priorität. Mindelheim ist Mitglied des Arbeitskreises fahrradfreundlicher Kommunen. Aus dem Energieteam heraus hat sich ein Radteam gebildet. Und es gibt mit Karl Geller einen eigenen Radbeauftragten, der das Fahrradfahren in der Stadt voranbringen will. Nicht nur das: Bereits 1992 hat der Mindelheimer Stadtrat ein Radverkehrskonzept aufgestellt. Bei allen baulichen Vorhaben wurden demnach die Belange der Radfahrer berücksichtigt.