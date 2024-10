Mindelheim setzt ein Zeichen für Windkraft

Es ist schon paradox: In den wenigen Gemeinden im Unterallgäu, in denen Windkraft überhaupt möglich ist, formiert sich teils erbitterter Widerstand. Andere – darunter Mindelheim und Bad Wörishofen – hatten dagegen bereits große Pläne, um in Sachen erneuerbare Energien voranzukommen, stehen inzwischen aber ohne Vorranggebiet da. Die erhofften Windräder sind für sie damit vom Tisch. Der Mindelheimer Stadtrat hofft jedoch, dass sich das noch ändern könnte – und hat deshalb in seiner jüngsten Sitzung ein Zeichen gesetzt.

