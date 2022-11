Mindelheim trauert um Malermeister Hubert Schwank

Plus Der immer hilfsbereite Maler des Mindelheimer Durahansls und zahlreicher weiterer Bilder ist gestorben.

Er war immer da, wenn eine helfende Hand gebraucht wurde. Kam einer vom Frundsberg Festring oder vom Fähnlein Helfenstein und fragte, „Hubert, mal mir bitte mal a Bildla“, hat sich Hubert Schwank sofort ans Werk gemacht. Jetzt ist der Mindelheimer Malermeister Hubert Schwank im Alter von 81 Jahren verstorben.