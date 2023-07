Mindelheim

23.07.2023

Mindelheim und die NS-Zeit: Was die Stadt erforscht haben will

Die Stadt Mindelheim will die NS-Zeit in Mindelheim wissenschaftlich aufarbeiten lassen. Das Bild stammt vom Kreisparteitag der NSDAP in Aichach aus dem Jahr 1938.

Plus Das Institut für Zeitgeschichte soll die NS-Zeit in Mindelheim ausleuchten. Am Montag will der Stadtrat den Auftrag vergeben. Was die Stadt sich davon erhofft.

Welche Bedeutung hatte der Nationalsozialismus für die Geschichte der Stadt Mindelheim? Wie erfuhren die Menschen, die zwischen 1933 und 1945 in Mindelheim lebten, die nationalsozialistische Herrschaft? Wer repräsentierte das NS-Regime, wer setzte nationalsozialistische Politik um? Wie präsent waren Rassismus, Gewalt und Hetze im Alltag? Und nicht zuletzt: Wie zeigte sich die nationalsozialistische Politik der Verfolgung und Vernichtung in der Kommune und in der Stadtgesellschaft, wer waren die Opfer der Verbrechen und welche Verantwortung trugen lokale Entscheidungsträger?

Der Stadtrat hat einstimmig beschlossen, die NS-Zeit aufzuarbeiten

Diese und viele weitere Fragen werden seit einiger Zeit intensiv diskutiert. Sie können nur auf der Basis einer genauen Kenntnis der historischen Fakten beantwortet werden, ist Kulturamtsleiter Christian Schedler überzeugt. Auf der Homepage der Stadt Mindelheim ist zu lesen, was sich die Kommunalpolitik von der Arbeit erhofft.

