Mindelheim will Energie sparen – aber wie?

Die Stadtverwaltung in Mindelheim arbeitet an Ideen, will sich aber noch nicht in die Karten schauen lassen. Andere sind da schon einen Schritt weiter.

Die hohen Preise für Strom, Sprit und Gas machen auch der Stadt Mindelheim zu schaffen. Deshalb wird momentan der gesamte Betrieb der Kreisstadt überprüft, wie viel Energie für welche Bereiche aufgewendet werden und wo sich Einsparmöglichkeiten ergeben. Überprüft wird auch, ob nicht auch bei der Weihnachtsbeleuchtung gespart werden kann.

Konkret, wo die Verwaltung Einsparpotenziale sieht, wird die Stadtverwaltung in keinem einzigen Punkt. Auf Anfrage dieser Redaktion erklärt Julia Beck, die für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt verantwortlich ist, lediglich, dass ein Konzept mit möglichen Maßnahmen erarbeitet werden soll. Dieses werde in einer der kommenden Sitzungen dem Stadtrat vorgelegt, der dann darüber abstimmen soll. Die Nachbarstadt Memmingen ist da schon einen Schritt weiter. Dort hat ein Krisenstab bereits Pläne ausgearbeitet, um den Energieverbrauch in der kreisfreien Stadt zu senken. Dieses Gremium hat bereits zweimal getagt.

In Memmingen wird weniger geräumt, auch Streusalz wird gespart

Manches sei noch nicht spruchreif, da noch Absprachen zu treffen seien. In zwei Punkten wird die Stadt aber konkreter. Sie betreffen den Winterdienst und die Stadtgärtnerei. Demnach sollen in diesem Winter in Memmingen nur Hauptstraßen geräumt werden. Gleiches gelte für den Einsatz von Streusalz. „Auf diese Weise wird erheblich Treibstoff eingespart und ebenso Salz“, heißt es vonseiten der Memminger Pressestelle. Ein geringerer Einsatz von Streusalz sei zudem ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz.

Auch im Bereich der Stadtgärtnerei will die Stadt Memmingen einsparen. Bislang werden mehrere Gewächshäuser betrieben. Darauf will Memmingen in diesem Winter so weit wie möglich verzichten. „Dies bedeutet erhebliche Einsparungen, denn die Gewächshäuser müssen bislang im Winter auf 16 bis 22 Grad geheizt werden“, erklärt Pressesprecherin Manuela Frieß. Die Konsequenz für das Stadtgrün: Statt Blühpflanzen sollen nun Stauden gepflanzt werden.

Memmingen und Mindelheim haben die Beleuchtung an Gebäuden abgeschaltet

Darüber hinaus hat Memmingen – wie auch Mindelheim zum Beispiel bei der Mindelburg – bereits die Beleuchtung an allen öffentlichen Gebäuden abgeschaltet.

Im Memminger Hallenbad wird es heuer keinen Warmbadetag mehr geben. Die Wassertemperatur im Schwimmerbecken wird von bislang 28 auf 26 Grad gesenkt, im Nichtschwimmerbecken von 30 auf 28 Grad. „Die Lufttemperatur liegt in Bädern in der Regel etwa zwei Grad über der Wassertemperatur. Daher wird die Lufttemperatur im Hallenbad im Vergleich zum Vorjahr von 32 Grad auf etwa 30 Grad abgesenkt“, erklärt die Stadtverwaltung Memmingens.

Noch keine Entscheidung gibt es in Memmingen darüber, ob auch beim Christkindlesmarkt Energie eingespart werden kann. Gleiches gilt für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Beim Gasverbrauch will Memmingen 15 Prozent einsparen. Die Stadt Augsburg will übrigens an ihrer Weihnachtsbeleuchtung nichts ändern. Sie soll strahlen.